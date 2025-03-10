Видео Полиция проверила 450 автобусов - многие пассажиры не используют ремни безопасности

Видео: Проверки в автобусах

Государственная полиция в январе, феврале и начале марта проводила проверки использования ремней безопасности в более чем 450 общественных транспортных средствах – междугородных автобусах и микроавтобусах.

В ходе проверок было замечено, что ситуация с использованием ремней безопасности в общественном транспорте по-прежнему оставляет желать лучшего, так как некоторые пассажиры не заботятся о своей безопасности и безопасности окружающих. Однако были зафиксированы и положительные примеры, когда все пассажиры в салоне автобуса или микроавтобуса были пристегнуты.

Нередко участники дорожного движения даже не задумываются о том, что в общественном транспорте также необходимо пристегиваться. Игнорируя это требование, пассажиры подвергают себя риску - в случае аварии они могут получить травмы, которых можно было бы избежать, пристегнув ремень.

Государственная полиция напоминает, что последствия отказа от пристегивания могут быть тяжелыми не только для самого пассажира, но и для окружающих.

При столкновении непристегнутый пассажир по инерции может ударить других людей, даже если они соблюдали правила безопасности.

Важно помнить: как водители, так и пассажиры должны быть пристегнуты во время движения.

Государственная полиция напоминает, что водители и пассажиры, места которых оборудованы ремнями безопасности, обязаны пристегиваться во время поездки. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы: водителю грозит штраф в размере от 30 до 70 евро, если он перевозит непристегнутого пассажира.

Сам пассажир также может быть наказан - ему грозит либо предупреждение, либо штраф в размере 15 евро.

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