В начале года Государственная полиция проверила, как пассажиры пользуются ремнями безопасности в общественном транспорте. Внимание уделили междугородным автобусам и микроавтобусам - всего проверили более 450 транспортных средств. В ходе проверок сотрудники полиции делали замечания пассажирам, которые не были пристегнуты. Такие проверки будут проводиться и дальше, чтобы напомнить о важности безопасности в дороге.
Видео ⟩ Полиция проверила 450 автобусов - многие пассажиры не используют ремни безопасности
Видео: Проверки в автобусах
Государственная полиция в январе, феврале и начале марта проводила проверки использования ремней безопасности в более чем 450 общественных транспортных средствах – междугородных автобусах и микроавтобусах.
В ходе проверок было замечено, что ситуация с использованием ремней безопасности в общественном транспорте по-прежнему оставляет желать лучшего, так как некоторые пассажиры не заботятся о своей безопасности и безопасности окружающих. Однако были зафиксированы и положительные примеры, когда все пассажиры в салоне автобуса или микроавтобуса были пристегнуты.
Нередко участники дорожного движения даже не задумываются о том, что в общественном транспорте также необходимо пристегиваться. Игнорируя это требование, пассажиры подвергают себя риску - в случае аварии они могут получить травмы, которых можно было бы избежать, пристегнув ремень.
Государственная полиция напоминает, что последствия отказа от пристегивания могут быть тяжелыми не только для самого пассажира, но и для окружающих.
При столкновении непристегнутый пассажир по инерции может ударить других людей, даже если они соблюдали правила безопасности.
Важно помнить: как водители, так и пассажиры должны быть пристегнуты во время движения.
Государственная полиция напоминает, что водители и пассажиры, места которых оборудованы ремнями безопасности, обязаны пристегиваться во время поездки. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы: водителю грозит штраф в размере от 30 до 70 евро, если он перевозит непристегнутого пассажира.
Сам пассажир также может быть наказан - ему грозит либо предупреждение, либо штраф в размере 15 евро.
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