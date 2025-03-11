В 2024 году в расследуемых и переданных для уголовного преследования делах Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) было выявлено возможное получение взяток государственными должностными лицами на сумму 55 835 евро, следует из годового отчета ведомства.
За 2024 год выявлены случаи взяток на 55 тысяч евро
Кроме того, были зафиксированы потенциальные материальные убытки для государственных учреждений на сумму 716 798 евро.
В прошлом году KNAB возбудил 25 уголовных дел, из которых 13 были начаты на основе информации, полученной в ходе оперативной работы, 5 - по заявлениям физических или юридических лиц, 1 - по данным отдела расследования административных правонарушений, остальные - по сведениям из других источников.
В то же время в течение года было прекращено 10 уголовных дел, находившихся в производстве бюро. Одно дело было передано для дальнейшего расследования в США, еще одно - во Францию.
Наибольшее число уголовных дел было возбуждено в связи с незаконными действиями в работе государственных и муниципальных учреждений. В то же время уменьшилось количество начатых дел, связанных с преступлениями в сфере государственных закупок и финансового сектора.
Чаще всего расследовались преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, дачей и получением взяток, служебным подлогом и разглашением конфиденциальной информации.
Для начала уголовного преследования в прокуратуру было направлено 19 дел, в которых фигурируют 41 физическое и 5 юридических лиц.
В отчете KNAB отмечается, что в 2024 году сохранялась тенденция, когда коррупционные сделки, совершаемые физическими лицами, проводились в интересах юридических лиц.
Также бюро возбудило 9 дел, связанных с имуществом, полученным преступным путем. В рамках этих дел было подано ходатайство о признании имущества незаконно нажитым и его конфискации в пользу государства. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. В общей сложности в ходе расследований были арестованы финансовые средства на сумму 570 067 евро, а также три объекта недвижимости и один автомобиль.
Наибольшее число лиц в 2024 году было привлечено к уголовной ответственности за дачу и получение взяток, разглашение конфиденциальной информации, подделку документов и злоупотребление служебным положением.
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