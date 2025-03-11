За 2024 год выявлены случаи взяток на 55 тысяч евро

Кроме того, были зафиксированы потенциальные материальные убытки для государственных учреждений на сумму 716 798 евро.

В прошлом году KNAB возбудил 25 уголовных дел, из которых 13 были начаты на основе информации, полученной в ходе оперативной работы, 5 - по заявлениям физических или юридических лиц, 1 - по данным отдела расследования административных правонарушений, остальные - по сведениям из других источников.

В то же время в течение года было прекращено 10 уголовных дел, находившихся в производстве бюро. Одно дело было передано для дальнейшего расследования в США, еще одно - во Францию.

Наибольшее число уголовных дел было возбуждено в связи с незаконными действиями в работе государственных и муниципальных учреждений. В то же время уменьшилось количество начатых дел, связанных с преступлениями в сфере государственных закупок и финансового сектора.

Чаще всего расследовались преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, дачей и получением взяток, служебным подлогом и разглашением конфиденциальной информации.

Для начала уголовного преследования в прокуратуру было направлено 19 дел, в которых фигурируют 41 физическое и 5 юридических лиц.

В отчете KNAB отмечается, что в 2024 году сохранялась тенденция, когда коррупционные сделки, совершаемые физическими лицами, проводились в интересах юридических лиц.

Также бюро возбудило 9 дел, связанных с имуществом, полученным преступным путем. В рамках этих дел было подано ходатайство о признании имущества незаконно нажитым и его конфискации в пользу государства. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. В общей сложности в ходе расследований были арестованы финансовые средства на сумму 570 067 евро, а также три объекта недвижимости и один автомобиль.

Наибольшее число лиц в 2024 году было привлечено к уголовной ответственности за дачу и получение взяток, разглашение конфиденциальной информации, подделку документов и злоупотребление служебным положением.

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