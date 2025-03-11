Согласно опросу Latvijas Bērnu atbalsta fonds (Латвийский фонд поддержки детей), каждому второму родителю, чьему ребенку требуется помощь невролога или детского психолога, приходится ждать приема не менее полугода, а нередко - дольше. С подобной ситуацией столкнулась и семья, которая обратилась в службу новостей TV3.
Семья ждала консультацию психолога в Детской больнице "Гайльэзерс" полтора года. Однако, когда Линда и ее ребенок пришли в назначенный день, прием не состоялся. Как она рассказала TV3 Ziņas, пришлось больше получаса прождать у закрытого кабинета, а сам психолог, по словам регистратуры, находился на конференции.
"Ты чувствуешь полную безысходность: когда тебе говорят, что консультации не будет, даже ругаться не хочется - я просто стою, и у меня наворачиваются слезы", - поделилась эмоциями Линда.
Она обратилась в Инспекцию здравоохранения, где подтвердили: этот конкретный специалист не зарегистрирован как медицинский работник и, соответственно, не имеет права вести профессиональную деятельность в медицинском учреждении.
"Проверив данные в Регистре медицинских и вспомогательных медицинских специалистов, инспекция выяснила, что Регина Батня не является медицинским работником, врачом, так как не зарегистрирована в соответствующем регистре, а значит - не имеет права вести деятельность психолога в медицинском учреждении".
В своем комментарии TV3 Инспекция здравоохранения отметила, что попросила Детскую больницу исправить ситуацию с трудоустройством психолога. Подобные случаи, когда нужные документы не оформлены до конца, встречаются и в других медучреждениях, хотя и не являются массовым явлением.
Представитель Министерства здравоохранения Санита Янка подчеркнула, что корректные документы у специалистов - один из важнейших показателей качества услуг: "Если документы об образовании не в порядке, мы не можем гарантировать, что лечебный процесс будет соответствовать требованиям… Все это нужно учитывать".
Администрация больницы признала, что у них есть часть специалистов, которые формально не завершили оформление всех необходимых бумаг. По словам руководителя Центра психического здоровья детей и подростков Карине Бейнерте, эта проблема уже решается: "Мы планируем завершить регистрацию. Проблема будет решена. Мы сейчас в переходном периоде".
Что касается конкретной ситуации, когда в назначенный день консультация не состоялась, больница извинилась перед семьей и предложила альтернативный вариант - прием у другого специалиста без длительного ожидания.
"Они сразу отреагировали и предложили несколько вариантов. И что интересно - оказалось, что есть несколько свободных мест у других специалистов и не нужно ждать полтора года", - отметила Линда.
В ответ на это Бейнерте пояснила, что такие быстрые решения возможны только в исключительных случаях и не означают, что в обычном режиме очереди пропадают. По ее словам, нехватка психологов в государственных учреждениях действительно большая, и многие специалисты предпочитают работу в частном секторе из-за более высокой оплаты.
Санита Янка из Минздрава также подтвердила, что проблема длинных очередей - комплексная. С одной стороны, не хватает финансирования, с другой - многие сотрудники не хотят работать за государственные тарифы. Одним из выходов может стать система приоритизации, где в первую очередь принимают детей с более тяжелыми психическими состояниями.
Таким образом, история о несостоявшейся консультации показала сразу несколько острых проблем: долгие очереди к детским психологам, недостаток специалистов и не всегда упорядоченную документацию. В то же время, как подчеркивают в Министерстве здравоохранения, над улучшением ситуации уже ведется работа, но быстрые результаты гарантировать трудно.
Видео: Сюжет TV3
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