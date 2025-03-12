В Екабпилсском крае произошло возгорание в помещении автосервиса. При осмотре места пожара был обнаружен погибший человек, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В автосервисе вспыхнул пожар. Найден погибший человек
Как отмечает программа Degpunktā, среди обгоревших предметов можно увидеть рождественские гирлянды, обувь и костыль, что позволяет предположить, что погибший находился в помещении уже некоторое время.
Сотрудники соседнего предприятия также стали свидетелями происшествия. Сначала они почувствовали запах дыма, а когда вышли на улицу, двор уже был заполнен машинами экстренных служб.
По предварительным данным, владелец автосервиса, возможно, разрешил некоему человеку оставаться в помещении, что и могло привести к трагедии.
Подробнее - в сюжете программы Degpunktā.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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