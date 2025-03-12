Видео В автосервисе вспыхнул пожар. Найден погибший человек

Как отмечает программа Degpunktā, среди обгоревших предметов можно увидеть рождественские гирлянды, обувь и костыль, что позволяет предположить, что погибший находился в помещении уже некоторое время.

Сотрудники соседнего предприятия также стали свидетелями происшествия. Сначала они почувствовали запах дыма, а когда вышли на улицу, двор уже был заполнен машинами экстренных служб.

По предварительным данным, владелец автосервиса, возможно, разрешил некоему человеку оставаться в помещении, что и могло привести к трагедии.

Подробнее - в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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