Совместное предложение о прекращении огня от Украины и США: расшифровываем ключевые места

Анализ: ключевое слово здесь — «немедленное». Это не оставляет сомнений: Трамп хочет, чтобы пушки умолкли сейчас же. Однако его торопливость вызывает беспокойство в Европе. Многое опасаются, что поспешное достижение результата без предварительного согласования условий и уступок ослабляет военное давление на Россию как напавшую державу и может привести к злоупотреблению перемирием. Некоторые считают, что оно даже ставит оккупирующую державу в более выгодное положение.

Россия как более крупная и более самодостаточная страна с большим населением может использовать перемирие для консолидации своих сил, затянуть переговорный процесс, в то же время наблюдая, как складывается политическая ситуация для Трампа. Она будет удерживать все захваченные территории и может попытаться захватить новые. При этом она может использовать раскол в западном альянсе и угрожать большей части Европы.

Процесс переговоров по условиям перед перемирием в конфликтах может быть важным для того, чтобы стороны превратили текущие военные угрозы в значимые стратегические выгоды.

Зеленский пытался убедить американцев, что президент России Владимир Путин не заслуживает доверия: он уже нарушал поддержанные Европой Минские соглашения, подписанные после захвата украинских территорий в 2014 году.