Марко Рубио: США обсуждали территориальные уступки с Киевом

Делегации из США и Украины обсуждали на прошедших 11 марта переговорах в Саудовской Аравии будущий переговорный процесс по прекращению войны России против Украины, а также "территориальные уступки" со стороны Киева. Об этом в ходе общения с журналистами в среду, 12 марта, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Политик подчеркнул, что "военного решения" войны "не существует". "США настоятельно призывают россиян прекратить все военные действия", - добавил он и уточнил, что Вашингтон уже запланировал контакт с Москвой на 12 марта.

Рубио: Украина нуждается в гарантиях безопасности

Госсекретарь добавил, что Украина, по его мнению, нуждается в сдерживающем факторе, который будет защищать ее от будущих нападений. А европейцы "должны быть вовлечены в это дело", приводит слова министра агентство Reuters.

При этом он пояснил, что сделку о совместной разработке украинских полезных ископаемых между Киевом и США не стоит рассматривать как гарантию безопасности.

Украина согласилась на прекращение огня на 30 дней

"Мы рады, что украинцы согласились это сделать. Теперь дело за Россией, которая должна сказать "да", - прокомментировал Марко Рубио готовность Киева прекратить огонь на 30 дней. При этом, если Москва не примет предложение, "это многое скажет нам о том, каковы их цели и каков их настрой", добавил госсекретарь.

Помимо 30-дневного перемирия в войне России против Украины, американская и украинская делегации в Джидде обсудили обмен военнопленными между Москвой и Киевом и договорились как можно быстрее заключить соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что его страна "готова сделать такой шаг". "Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть, мы соглашаемся, и если русские согласятся, - в тот момент тишина", - заявил он.

Во вторник , 11 марта, стало известно, что США приняли решение немедленно возобновить военную помощь и передачу разведданных Киеву .

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