С экономической точки зрения в объявленном премьер-министром Эвикой Силиней плане "перезагрузки" правительства нет ничего, что могло бы дать дополнительный импульс, заявил в интервью агентству LETA главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Экономист: принесет ли "перезагрузка" правительства дополнительный импульс экономике?
"Те вопросы, которые обозначены среди приоритетов премьера в отношении экономики, на мой взгляд, являются скорее рутинными вопросами гигиены, чем чем-то внеочередным, что могло бы дать дополнительный толчок. Поэтому я не вижу, чтобы этот "перезапуск" принес что-то ощутимое для экономики", - сказал Пургайлис.
На вопрос о том, что он хотел бы видеть в плане работы правительства, Пургайлис подчеркнул, что хотел бы видеть конкретные пункты, касающиеся мер по повышению конкурентоспособности Латвии. Это могло бы включать дальнейший пересмотр налогообложения рабочей силы и оптимизацию регулирования.
Также он отметил, что хотел бы, чтобы правительство наконец перешло от слов к делу в вопросах развития рынка капитала, о которых говорится уже долгие годы, но в реальности ничего не делается.
Пургайлис подчеркнул, что необходимо принимать политические решения о частичном размещении акций крупных и успешных государственных предприятий на бирже, так как предложение акций авиакомпании airBaltic не станет тем примером, который может дать толчок развитию рынка капитала.
Также, по его словам, необходим конкретный план мероприятий по сокращению государственных расходов.
"В этой программе упоминается сокращение бюрократии на мифические 25%. Мне совершенно непонятно, как это измерить. Если изначально ставится цель, которая не поддается измерению, это, скорее всего, означает, что она не будет достигнута. Конечно, сокращение бюрократии способствовало бы как международной конкурентоспособности Латвии, так и развитию местного бизнеса, но что именно будет сокращаться, что представляют собой эти 25% и как они будут измерены? Мне это неясно", - сказал Пургайлис.
Он добавил, что в программе "перезапуска" должны быть также меры по борьбе с теневой и черной экономикой, которая в Латвии по-прежнему остается на достаточно высоком уровне.
"Да, мы меняем руководителей Службы государственных доходов, проводятся какие-то мероприятия, но не видно, чтобы это было приоритетом и способом улучшить поступления в бюджет", - сказал экономист.
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