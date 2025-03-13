Экономист: принесет ли "перезагрузка" правительства дополнительный импульс экономике?

"В этой программе упоминается сокращение бюрократии на мифические 25%. Мне совершенно непонятно, как это измерить. Если изначально ставится цель, которая не поддается измерению, это, скорее всего, означает, что она не будет достигнута. Конечно, сокращение бюрократии способствовало бы как международной конкурентоспособности Латвии, так и развитию местного бизнеса, но что именно будет сокращаться, что представляют собой эти 25% и как они будут измерены? Мне это неясно", - сказал Пургайлис.