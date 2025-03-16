IT-предприниматель Мишель Шехурина, сестра знаменитого дизайнера одежды Кати Шехуриной, сейчас переживает тяжелый развод. Хотя у супругов заключен брачный договор, к соглашению прийти не удается.
Шехурина о разводе: "Для современных женщин важна финансовая независимость"
На момент интервью в программе "В чем фишка?", муж Мишель живет в ее квартире, а она оплачивает коммунальные услуги и обучение сына, которое составляет 750 евро в месяц.
"Я плачу теперь еще за вторую квартиру. Так что да, финансовая независимость очень важна для современных женщин. Мой муж отказывается разводиться и живет в моей квартире, которую оплачиваю я. Такая вот ситуация. Но я нормально к этому отношусь. То есть я приняла ситуацию, потому что я подумала, что, ну, как бы я могу злиться, могу пытаться идти какой-то войной. Ну, то есть тут два пути: либо ты собираешься, либо ты двигаешься в рамках закона - суд и так далее. Это долго, это, скорее всего, будет год, может быть, дольше", - объясняет она.
Мишель добавляет, что есть вещи за которые она могла бы зацепиться и обратиться в полицию, но не хочет ссор:
"Но я всегда думаю, исходя из того, как я себя буду чувствовать в этой ситуации, как будет чувствовать себя мой ребенок. Потому что наш сын очень любит и маму, и папу. И я как человек, который вырос в такой вот полной дружной семье, я, конечно, хочу, чтобы у моего ребенка тоже был отец.
Вот. Поэтому, да, я понимаю, что для меня стратегия такого смирения, она более выгодна, потому что мне нужно работать, я работаю интеллектуально".
"В нашей семье основным источником дохода являлась я. Соответственно, наверное, поэтому для меня сейчас не является какой-то большой проблемой, что я продолжаю оплачивать все счета.
Ну, то есть в моей жизни особенно ничего не поменялось, за исключением того, что ну, теперь нужно еще одну квартиру снимать. Но, слава богу, пока справляюсь. У моего мужа, конечно, были доходы, но, наверное, не настолько постоянные, как у меня. Плюс, у нас были совместные проекты, тот же бренд обуви девять лет мы делали совместно. Были другие совместные проекты, но последние 2-3 года уже гораздо меньше. Последний год вообще не было совместных проектов, потому что я больше ушла в IT. Я поняла, что это та сфера, где могу больше реализовать свой потенциал".
Мишель Шехурина не скрывает, что муж переживал, что у них не стало общих проектов. Но она сделала выбор в пользу своего потенциала. До сих пор ей приходит много комментариев в соцсетях, где явно наблюдается стереотип, что женщина якобы не может просто уйти, а только уйти к кому-то.
Полный выпуск программы "В чем фишка?" смотрите на TVNET+.
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