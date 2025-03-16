Шехурина о разводе: "Для современных женщин важна финансовая независимость"

Ну, то есть в моей жизни особенно ничего не поменялось, за исключением того, что ну, теперь нужно еще одну квартиру снимать. Но, слава богу, пока справляюсь. У моего мужа, конечно, были доходы, но, наверное, не настолько постоянные, как у меня. Плюс, у нас были совместные проекты, тот же бренд обуви девять лет мы делали совместно. Были другие совместные проекты, но последние 2-3 года уже гораздо меньше. Последний год вообще не было совместных проектов, потому что я больше ушла в IT. Я поняла, что это та сфера, где могу больше реализовать свой потенциал".