Видео Украинская полиция совместно с Латвией и Литвой задержала телефонных мошенников

Латвийская Государственная полиция, Управление по борьбе с киберпреступностью, оказала помощь правоохранительным органам Украины и Литвы в расследовании этого дела, сообщили в полиции.

Полиция установила, что сотрудники колл-центра использовали шифрование звонков и выдавали себя за представителей правоохранительных органов и зарубежных банков. Они вводили жертв в заблуждение, заявляя, что звонят для оказания помощи, и таким образом выманивали конфиденциальную информацию о банковских счетах, включая пароли от интернет-банка.

На данный момент идентифицированы шесть потерпевших, которым был нанесен ущерб на сумму более 244 000 евро. Среди пострадавших - граждане Литвы и Украины.

В ходе 35 санкционированных обысков украинские правоохранители изъяли почти 1 миллион гривен и 160 000 долларов США наличными, банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны и SIM-карты, документы, записи, автомобили, использовавшиеся преступниками.

14 участников преступной группы подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной преступной группой. В отношении 13 подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.