В марте 2025 года в городе Каменское (Днепропетровская область, Украина) был выявлен мошеннический колл-центр, действовавший в составе организованной преступной группы. В результате спецоперации задержаны 14 участников этой преступной сети, обманывавших граждан Литвы и Украины.
Видео ⟩ Украинская полиция совместно с Латвией и Литвой задержала телефонных мошенников
Латвийская Государственная полиция, Управление по борьбе с киберпреступностью, оказала помощь правоохранительным органам Украины и Литвы в расследовании этого дела, сообщили в полиции.
Полиция установила, что сотрудники колл-центра использовали шифрование звонков и выдавали себя за представителей правоохранительных органов и зарубежных банков. Они вводили жертв в заблуждение, заявляя, что звонят для оказания помощи, и таким образом выманивали конфиденциальную информацию о банковских счетах, включая пароли от интернет-банка.
На данный момент идентифицированы шесть потерпевших, которым был нанесен ущерб на сумму более 244 000 евро. Среди пострадавших - граждане Литвы и Украины.
В ходе 35 санкционированных обысков украинские правоохранители изъяли почти 1 миллион гривен и 160 000 долларов США наличными, банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны и SIM-карты, документы, записи, автомобили, использовавшиеся преступниками.
14 участников преступной группы подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной преступной группой. В отношении 13 подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Для расследования преступной схемы была создана совместная следственная группа, в рамках которой Государственная полиция Латвии анализировала незаконные финансовые операции, помогала выявлять виртуальные криптокошельки, куда переводились украденные деньги, а также активно делилась опытом с литовскими коллегами по расследованию киберпреступлений.
Выяснилось, что некоторые из задержанных в марте 2025 года преступников ранее уже были причастны к аналогичным мошенническим схемам.
В 2023 году в Украине были задержаны 15 членов преступной группы, а в Латвии еще трое. Эти мошенники обманули жителей Латвии, но благодаря совместному расследованию с украинскими властями всем латвийским потерпевшим удалось вернуть украденные деньги.
Государственная полиция предупреждает, что активность телефонных мошенников остается высокой, а их методы становятся все более циничными.
Часто преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов, заявляя, что родственник жертвы якобы стал виновником ДТП или попал в беду, и требуют деньги, чтобы избежать уголовного преследования.
Мошенники убеждают пострадавших передавать наличные курьерам или отправлять деньги по почте.
Полиция призывает всех жителей Латвии рассказать о таких схемах своим пожилым родственникам и знакомым и напомнить, что нельзя раскрывать банковские данные или передавать деньги незнакомцам.
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