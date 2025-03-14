Латвийская национальная авиакомпания airBaltic намерена обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с возможной клеветой в СМИ о нарушении санкций при закупке топлива. Об этом в пятницу, 14 марта, на пресс-конференции сообщил старший вице-президент по юридическим вопросам Имантс Янсонс.
airBaltic отвергает подозрения в обходе санкций и планирует подать жалобу в прокуратуру
Он заявил, что компания подаст жалобу в прокуратуру из-за информации, опубликованной российским независимым изданием "Вёрстка", в которой утверждается, что airBaltic якобы обходила санкции Европейского Союза (ЕС) на импорт топлива.
По словам Янсонса, airBaltic тщательно изучает эти обвинения и уже обратилась к юристам, так как у компании есть основанные подозрения, что речь идет о кампании по ее дискредитации. В настоящее время авиакомпания подготавливает всю необходимую информацию для передачи в Генпрокуратуру.
"Мы обратимся в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку этих обвинений. Далее компетентные учреждения дадут оценку фактам и примут решение о возможных мерах наказания", - отметил Янсонс.
Янсонс пояснил, что опубликованные обвинения не соответствуют действительности и технически невозможны. После полномасштабного вторжения России в Украину airBaltic прекратила полеты в Россию и не заправляется там топливом.
Кроме того, все расчеты авиакомпании проходят через банковские системы, где параллельно проводятся проверки на соблюдение санкционного режима.
На вопрос, могла ли компания приобрести топливо через партнеров или посредников, Янсонс ответил, что у airBaltic нет такой информации.
Янсонс отметил, что airBaltic соблюдает санкционный режим и сотрудничает с партнерами, которые также обязаны его соблюдать.
"Большинство стран ЕС следуют санкционному режиму, и airBaltic тщательно оценивает своих партнеров. Банки также проверяют все расчеты. В тех странах, где работают наши поставщики топлива, мы должны доверять, что они также соблюдают санкционные ограничения", - пояснил он.
По его словам, у компании нет информации о том, что самолеты airBaltic заправляются российским топливом, так как авиакомпания закупает его в аэропорту Риги и других аэропортах через сертифицированных и лицензированных поставщиков.
Дополнительно к собственным проверкам airBaltic полагается на то, что аэропорты, в которых она заправляется, также проводят контроль в соответствии с санкционными требованиями.
"Технически невозможно отследить всю цепочку поставок и полностью исключить вероятность, что где-то может быть использовано топливо российского производства. Однако airBaltic сама не импортирует топливо - компания заключает контракты с поставщиками",- подчеркнул Янсонс.
Отвечая на вопрос о том, может ли публикация подобных обвинений повлиять на предстоящее первичное публичное размещение акций (IPO) airBaltic, Янсонс выразил уверенность, что здравый смысл и критическое мышление возобладают.
Имантс Янсонс подчеркнул, что все контракты с Россией и Беларусью были разорваны после полномасштабного вторжения России в Украину. Он также отметил, что в случае выявления потенциально рискованных партнеров компания применяет дополнительные процедуры и проверки, а также привлекает юристов для оценки рисков сотрудничества.
Отвечая на вопрос, какие последствия могут грозить airBaltic, если кто-то из ее партнеров обходит санкции, Янсонс заявил, что компания доверяет действующей системе контроля и уверена, что таких случаев нет.
"Если же подобное подтвердится, airBaltic будет сотрудничать с властями и предоставит все необходимые факты. Мы готовы к любому расследованию", - подчеркнул он.
Компания опровергает обвинения
Ранее airBaltic заявила, что опубликованная российским независимым медиа "Вёрстка" информация основана на сомнительных источниках и спекуляциях, а не на фактах.
Авиакомпания подчеркивает, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций ЕС она не сотрудничает с российскими поставщиками топлива и не осуществляет платежи российским компаниям.
Последние платежи в адрес "Газпромнефть-Аэро" были совершены в марте и апреле 2022 года за услуги, предоставленные в марте, до вступления санкций в силу. Последний платеж компании "Татнефтьаэросервис" был произведен в ноябре 2021 года, еще до начала войны.
Кроме того, в airBaltic напомнили, что санкции ЕС на авиационное топливо вступили в полную силу только в феврале 2023 года, и компания неукоснительно соблюдает их.
В то же время airBaltic отметила, что упомянутая в статье база данных не предоставляет полной и проверяемой информации о сделках компании. airBaltic отрицает любые необоснованные утверждения.
Суть расследования издании "Вёрстка"
Уже сообщалось, что латвийская авиакомпания airBaltic, ранее заявлявшая о прекращении любых закупок авиационного топлива в России из-за санкций Евросоюза, возможно, продолжала его приобретать. Об этом рассказывает расследование издания "Вёрстка".
По данным расследования, основанного на информации из закрытой российской таможенной базы и архива ImportGenius, с февраля 2022 года по март 2024 года airBaltic пыталась осуществить 28 закупок российского топлива, из которых 13 были успешными. Общий объем поставок составил около 3100 тонн на сумму 206,7 млн рублей (примерно 2,3 млн долларов).
Поставки осуществлялись регулярно - не реже одного раза в месяц в течение 2023 года. При этом объем каждой партии был стабилен и составлял около 100 тонн.
Также в феврале и марте 2022 года компания фигурировала как покупатель двух крупных партий по 1000 тонн. В обеих базах данных товар обозначен кодом "2710192100" - как "топливо для реактивных двигателей".
Согласно санкциям ЕС такие поставки из России запрещены.
По документам, на которые ссылается издание "Вёрстка", в 2022 году две партии топлива были закуплены у "Газпромнефть-Аэро", а в 2023 году поставки осуществлялись через компанию "Татнефтьаэросервис".
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