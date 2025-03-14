airBaltic отвергает подозрения в обходе санкций и планирует подать жалобу в прокуратуру

Янсонс отметил, что airBaltic соблюдает санкционный режим и сотрудничает с партнерами, которые также обязаны его соблюдать.

"Большинство стран ЕС следуют санкционному режиму, и airBaltic тщательно оценивает своих партнеров. Банки также проверяют все расчеты. В тех странах, где работают наши поставщики топлива, мы должны доверять, что они также соблюдают санкционные ограничения", - пояснил он.

По его словам, у компании нет информации о том, что самолеты airBaltic заправляются российским топливом, так как авиакомпания закупает его в аэропорту Риги и других аэропортах через сертифицированных и лицензированных поставщиков.

Дополнительно к собственным проверкам airBaltic полагается на то, что аэропорты, в которых она заправляется, также проводят контроль в соответствии с санкционными требованиями.

"Технически невозможно отследить всю цепочку поставок и полностью исключить вероятность, что где-то может быть использовано топливо российского производства. Однако airBaltic сама не импортирует топливо - компания заключает контракты с поставщиками",- подчеркнул Янсонс.

Отвечая на вопрос о том, может ли публикация подобных обвинений повлиять на предстоящее первичное публичное размещение акций (IPO) airBaltic, Янсонс выразил уверенность, что здравый смысл и критическое мышление возобладают.