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Генсек НАТО: после войны Европе и США придется восстанавливать отношения с Россией (2)

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Фото: Reuters / Scanpix

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после завершения войны в Украине Европе и Соединенным Штатам следует нормализовать отношения с Россией.

"Но сейчас мы абсолютно не готовы к этому. Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы убедиться, что Россия воспринимает переговоры всерьез", -сказал Райт в интервью телеканалу Bloomberg TV.

В четверг генсек НАТО встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, и в ходе переговоров стороны обсудили возможное перемирие в Украине.

"Мы должны продолжать давление, чтобы убедиться, что они [Россия] готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами", - заявил Райт после встречи.

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