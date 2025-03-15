"Но сейчас мы абсолютно не готовы к этому. Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы убедиться, что Россия воспринимает переговоры всерьез", -сказал Райт в интервью телеканалу Bloomberg TV.

В четверг генсек НАТО встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, и в ходе переговоров стороны обсудили возможное перемирие в Украине.

"Мы должны продолжать давление, чтобы убедиться, что они [Россия] готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами", - заявил Райт после встречи.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!