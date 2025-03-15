Соединенные Штаты приняли решение выслать из страны посла Южно-Африканской Республики Эбрагима Расула. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Марко Рубио, обвинив дипломата в враждебном отношении к Америке и президенту Дональду Трампу.
США высылают посла ЮАР
"Посла Южной Африки больше не ждут в нашем великом государстве", - написал Рубио в соцсети X.
По словам Рубио, Эбрагим Расул - политик, разжигающий расовую рознь, который ненавидит Америку и презирает президента США.
"Нам не о чем с ним говорить. Он объявлен персоной нон грата", - подчеркнул госсекретарь.
Этот шаг стал очередным витком напряженности в отношениях между Вашингтоном и Преторией.
В феврале Трамп заморозил финансовую помощь ЮАР, объяснив это законом, позволяющим экспроприировать землю белых фермеров.
Одним из самых влиятельных союзников Трампа является родившийся в Южной Африке миллиардер Илон Маск, который ранее заявил, что правительство президента Сирила Рамапосы проводит открытую расистскую политику в сфере собственности.
Вопрос землевладения остается крайне болезненной темой для ЮАР.
Спустя три десятилетия после отмены апартеида, значительная часть сельскохозяйственных земель страны все еще принадлежит белым фермерам. В то же время на правительство Рамапосы усиливается давление с требованием провести глубокую земельную реформу.
На встрече G20 в ЮАР в феврале Рамапоса заявил, что в январе у него состоялся "прекрасный" телефонный разговор с Трампом вскоре после его вступления в должность.
Однако затем, по словам президента ЮАР, их отношения "немного сошли с рельсов".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!