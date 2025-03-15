США высылают посла ЮАР

"Посла Южной Африки больше не ждут в нашем великом государстве", - написал Рубио в соцсети X.

По словам Рубио, Эбрагим Расул - политик, разжигающий расовую рознь, который ненавидит Америку и презирает президента США.

"Нам не о чем с ним говорить. Он объявлен персоной нон грата", - подчеркнул госсекретарь.

Этот шаг стал очередным витком напряженности в отношениях между Вашингтоном и Преторией.

В феврале Трамп заморозил финансовую помощь ЮАР, объяснив это законом, позволяющим экспроприировать землю белых фермеров.

Одним из самых влиятельных союзников Трампа является родившийся в Южной Африке миллиардер Илон Маск, который ранее заявил, что правительство президента Сирила Рамапосы проводит открытую расистскую политику в сфере собственности.

Вопрос землевладения остается крайне болезненной темой для ЮАР.

Спустя три десятилетия после отмены апартеида, значительная часть сельскохозяйственных земель страны все еще принадлежит белым фермерам. В то же время на правительство Рамапосы усиливается давление с требованием провести глубокую земельную реформу.

На встрече G20 в ЮАР в феврале Рамапоса заявил, что в январе у него состоялся "прекрасный" телефонный разговор с Трампом вскоре после его вступления в должность.

Однако затем, по словам президента ЮАР, их отношения "немного сошли с рельсов".

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