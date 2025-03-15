В понедельник, 17 марта, может появиться новая информация о возможном прекращении огня в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ситуация остается сложной, но переговоры с Украиной и Россией продвигаются успешно, сообщает агентство UNIAN.
"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы стараемся добиться аналогичной договоренности с Россией. На данный момент процесс идет хорошо.
В понедельник мы узнаем больше, и, надеюсь, нас ждет хороший результат", - сказал Трамп в интервью журналистке Шерил Аткиссон на YouTube.
Однако Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, как именно он поступит, если Владимир Путин не выполнит условия перемирия.
"Если это произойдет, мир ждут плохие новости", - сказал президент США, добавив, что по-прежнему верит в готовность Кремля заключить сделку.
Ранее агентство UNIAN сообщало, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом о контроле над Запорожской АЭС и оккупированными территориями.
Трамп подчеркнул, что это лишь часть сложного процесса, но первый и главный шаг - прекращение огня.
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