"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы стараемся добиться аналогичной договоренности с Россией. На данный момент процесс идет хорошо.

В понедельник мы узнаем больше, и, надеюсь, нас ждет хороший результат", - сказал Трамп в интервью журналистке Шерил Аткиссон на YouTube.

Однако Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, как именно он поступит, если Владимир Путин не выполнит условия перемирия.

"Если это произойдет, мир ждут плохие новости", - сказал президент США, добавив, что по-прежнему верит в готовность Кремля заключить сделку.

Ранее агентство UNIAN сообщало, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом о контроле над Запорожской АЭС и оккупированными территориями.

Трамп подчеркнул, что это лишь часть сложного процесса, но первый и главный шаг - прекращение огня.

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