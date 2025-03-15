Стармер: Путин тянет время, а не ведет переговоры

Перед встречей с союзниками в субботу, главной темой которой станет поддержка Украины, Стармер резко раскритиковал отказ Путина принять условия перемирия.

"Мы не можем позволить Путину играть с соглашением, предложенным президентом Трампом. Полное игнорирование Кремлем инициативы о прекращении огня лишь доказывает, что Путин не настроен серьезно на заключение мирного договора", - заявил британский премьер.

Стармер подчеркнул, что если Россия все же сядет за стол переговоров, Запад должен будет тщательно контролировать выполнение условий перемирия.

"Если мирные переговоры не будут серьезными и долгосрочными, мы должны будем мобилизовать все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить войну", - добавил он.

По словам главы британского правительства, Кремль пытается выиграть время, заявляя, что перед принятием условий перемирия необходимо детально проанализировать ситуацию.

"Но миру нужны действия, а не бесконечные исследования, пустые слова и бессмысленные условия", - заявил Стармер.

"Мое послание Кремлю не может быть яснее: немедленно прекратите варварские атаки на Украину и безоговорочно соглашайтесь на прекращение огня. Пока этого не произойдет, мы будем работать круглосуточно, чтобы приблизить мир", - заявил британский премьер.

Путин ранее заявил, что Россия "в принципе" поддерживает 30-дневное перемирие, но требует обсудить множество деталей, касающихся прекращения боевых действий и их контроля.

Во вторник в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между представителями Украины и США.

В ходе встречи Киев согласился на 30-дневное перемирие, но поставил условие, что Россия одновременно принимает и выполняет соглашение.

В четверг Путин провел закрытые переговоры с специальным представителем США Стивом Виткофом.

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