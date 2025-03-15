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В Сейме обсудят проблему интернет-насилия

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Депрессия. Иллюстративное фото
Депрессия. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В среду, 19 марта, комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам проведет заседание, посвященное вопросу насилия в интернете. Согласно повестке заседания, депутаты обсудят проблемы, связанные с агрессией в сети, и возможные решения для борьбы с этим явлением.

На заседание приглашены представители: Министерства юстиции, Государственной полиции, Бюро омбудсмена, Латвийского центра прав человека, а также эксперты в данной сфере.

Начало обсуждения запланировано на 10:15 утра.

Ранее Бюро омбудсмена заявляло, что в Латвии интернет-агрессия чаще всего направлена против женщин, особенно журналисток, врачей, политиков, представительниц НКО.

Например, согласно данным Государственной полиции, в 2023 году в Латвии было начато 38 уголовных дел о клевете в интернете.

В 24 случаях пострадавшими оказались женщины.

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