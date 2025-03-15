В Сейме обсудят проблему интернет-насилия

На заседание приглашены представители: Министерства юстиции, Государственной полиции, Бюро омбудсмена, Латвийского центра прав человека, а также эксперты в данной сфере.

Начало обсуждения запланировано на 10:15 утра.

Ранее Бюро омбудсмена заявляло, что в Латвии интернет-агрессия чаще всего направлена против женщин, особенно журналисток, врачей, политиков, представительниц НКО.

Например, согласно данным Государственной полиции, в 2023 году в Латвии было начато 38 уголовных дел о клевете в интернете.

В 24 случаях пострадавшими оказались женщины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!