ВИДЕО В Кулдигском крае планируют развивать военную промышленность

Участок имеет стратегически выгодное расположение - он находится рядом с дорогой государственного значения и вблизи порта. Министерство обороны Латвии подтверждает, что у этой территории высокий потенциал, но конечное решение остается за инвесторами.

На данный момент ведется планирование инфраструктуры. Однако уже рассматриваются варианты сотрудничества с потенциальными инвесторами. Все будет зависеть от интереса инвесторов и бизнеса, пояснила руководитель Агентства развития Кулдиги Айга Ванага-Порике.

В 2026 году стартует разработка проекта, который включает строительство дорог и подъездных путей, а также прокладку инженерных коммуникаций.

В Латвийской федерации индустрии безопасности и обороны подтверждают, что несколько самоуправлений предлагают свои территории для промышленного развития. Однако помимо выгодного местоположения, инвесторы учитывают и другие факторы.

Видео: Сюжет ReTV

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!