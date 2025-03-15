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ВИДЕО В Кулдигском крае планируют развивать военную промышленность

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План строительство военных производств под Кулдигой
План строительство военных производств под Кулдигой Фото: Skrundas TV/ReTV/Ekrānuzņēmums

Власти Кулдигского края намерены развивать промышленную территорию площадью более 20 гектаров, рассматривая возможность использования ее для нужд военной индустрии. Об этом сообщает ReTV.

Участок имеет стратегически выгодное расположение - он находится рядом с дорогой государственного значения и вблизи порта. Министерство обороны Латвии подтверждает, что у этой территории высокий потенциал, но конечное решение остается за инвесторами.

На данный момент ведется планирование инфраструктуры. Однако уже рассматриваются варианты сотрудничества с потенциальными инвесторами. Все будет зависеть от интереса инвесторов и бизнеса, пояснила руководитель Агентства развития Кулдиги Айга Ванага-Порике.

В 2026 году стартует разработка проекта, который включает строительство дорог и подъездных путей, а также прокладку инженерных коммуникаций.

В Латвийской федерации индустрии безопасности и обороны подтверждают, что несколько самоуправлений предлагают свои территории для промышленного развития. Однако помимо выгодного местоположения, инвесторы учитывают и другие факторы.

Видео: Сюжет ReTV

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