ВИДЕО В Риге бездомный устроил пожар в подвале жилого дома

Оказалось, что в подвале поселился бездомный, который собрал там гору вещей и устроил себе импровизированную кухню. Он не только готовил тушеное мясо, но и, вероятно, подключился к электросети, чтобы поджарить тосты.

Предполагается, что огонь вспыхнул во время очередного приготовления пищи или когда мужчина пытался согреться в холодную погоду.

Сантехники сообщили, что бездомный успел повредить несколько труб, из-за чего теперь ремонтными работами займутся соответствующие службы.

Задержан ли виновник, пока не сообщается.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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