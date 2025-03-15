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ВИДЕО В Риге бездомный устроил пожар в подвале жилого дома

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Бездомный. Иллюстративное фото
Бездомный. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В одном из домов на улице Аптекяс в районе Саркандаугава произошел пожар в подвале, который вызвал сильное задымление во всем здании. Как сообщает передача Degpunktā, жильцы открыли окна в коридорах, чтобы проветрить помещения, так как дым начал проникать в жилую часть трехэтажного дома.

Оказалось, что в подвале поселился бездомный, который собрал там гору вещей и устроил себе импровизированную кухню. Он не только готовил тушеное мясо, но и, вероятно, подключился к электросети, чтобы поджарить тосты.

Предполагается, что огонь вспыхнул во время очередного приготовления пищи или когда мужчина пытался согреться в холодную погоду.

Сантехники сообщили, что бездомный успел повредить несколько труб, из-за чего теперь ремонтными работами займутся соответствующие службы.

Задержан ли виновник, пока не сообщается.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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