В одном из домов на улице Аптекяс в районе Саркандаугава произошел пожар в подвале, который вызвал сильное задымление во всем здании. Как сообщает передача Degpunktā, жильцы открыли окна в коридорах, чтобы проветрить помещения, так как дым начал проникать в жилую часть трехэтажного дома.
ВИДЕО ⟩ В Риге бездомный устроил пожар в подвале жилого дома
Оказалось, что в подвале поселился бездомный, который собрал там гору вещей и устроил себе импровизированную кухню. Он не только готовил тушеное мясо, но и, вероятно, подключился к электросети, чтобы поджарить тосты.
Предполагается, что огонь вспыхнул во время очередного приготовления пищи или когда мужчина пытался согреться в холодную погоду.
Сантехники сообщили, что бездомный успел повредить несколько труб, из-за чего теперь ремонтными работами займутся соответствующие службы.
Задержан ли виновник, пока не сообщается.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
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