Силиня подтверждает участие Латвии в коалиции доброй воли в поддержку Украины

По словам советника премьер-министра по стратегическим коммуникациям Элины Лидере, коалиция объединит страны, которые хотят и готовы внести свой вклад в поддержку Украины.

Силиня подчеркнула, что поскольку Латвия уже является одним из крупнейших сторонников Украины, она хочет работать вместе со странами, которые готовы действовать и оказывать Украине дополнительную поддержку.

"Мы знаем Россию лучше, чем многие другие страны мира, поэтому к нашему опыту прислушиваются и учитывают его. В то же время Латвия подчеркивает необходимость укрепления восточного фланга НАТО. Нашим главным приоритетом остается безопасность в Латвии", - сказала премьер-министр.

Это обязательство Латвии Силиня подтвердила в субботу на встрече лидеров, организованной премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во встрече приняли участие более 20 глав государств и правительств стран Европы и НАТО.

Ņemot vērā Polijas paziņojumu par Otavas konvenciju, šonedēļ esmu uzdevusi aizsardzības un ārlietu ministriem sagatavot priekšlikumus valdībai par tālāko Latvijas rīcību. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 15, 2025

В беседе с другими лидерами премьер-министр отметила, что для Европы важно усилить поддержку и предоставить гарантии безопасности Украине. Она приветствовала усилия британского и французского лидеров по продвижению единой европейской позиции и действий по достижению справедливого и прочного мира в Украине, вместе с Украиной и в тесном сотрудничестве с США.

Она также подчеркнула роль США, которые сделали большой шаг вперед благодаря достигнутому между Украиной и США соглашению о немедленном 30-дневном прекращении огня в Украине. Однако премьер-министр также подчеркнула, что пока нет никаких сигналов о подлинном стремлении России к миру.

Силиня подчеркнула необходимость продолжать экономическое давление на Россию путем введения более жестких санкций. Премьер-министр также добавила, что Европе необходимо срочно и значительно увеличить инвестиции в военную промышленность.

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