Латвия присоединяется к созданию коалиции доброй воли в поддержку Украины, заявила в субботу премьер-министр Эвика Силиня во время виртуальной встречи с лидерами европейских стран и стран НАТО.
Силиня подтверждает участие Латвии в коалиции доброй воли в поддержку Украины
По словам советника премьер-министра по стратегическим коммуникациям Элины Лидере, коалиция объединит страны, которые хотят и готовы внести свой вклад в поддержку Украины.
Силиня подчеркнула, что поскольку Латвия уже является одним из крупнейших сторонников Украины, она хочет работать вместе со странами, которые готовы действовать и оказывать Украине дополнительную поддержку.
"Мы знаем Россию лучше, чем многие другие страны мира, поэтому к нашему опыту прислушиваются и учитывают его. В то же время Латвия подчеркивает необходимость укрепления восточного фланга НАТО. Нашим главным приоритетом остается безопасность в Латвии", - сказала премьер-министр.
Это обязательство Латвии Силиня подтвердила в субботу на встрече лидеров, организованной премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во встрече приняли участие более 20 глав государств и правительств стран Европы и НАТО.
Ņemot vērā Polijas paziņojumu par Otavas konvenciju, šonedēļ esmu uzdevusi aizsardzības un ārlietu ministriem sagatavot priekšlikumus valdībai par tālāko Latvijas rīcību.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 15, 2025
В беседе с другими лидерами премьер-министр отметила, что для Европы важно усилить поддержку и предоставить гарантии безопасности Украине. Она приветствовала усилия британского и французского лидеров по продвижению единой европейской позиции и действий по достижению справедливого и прочного мира в Украине, вместе с Украиной и в тесном сотрудничестве с США.
Она также подчеркнула роль США, которые сделали большой шаг вперед благодаря достигнутому между Украиной и США соглашению о немедленном 30-дневном прекращении огня в Украине. Однако премьер-министр также подчеркнула, что пока нет никаких сигналов о подлинном стремлении России к миру.
Силиня подчеркнула необходимость продолжать экономическое давление на Россию путем введения более жестких санкций. Премьер-министр также добавила, что Европе необходимо срочно и значительно увеличить инвестиции в военную промышленность.
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