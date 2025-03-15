Видео В Белграде более 100 000 человек протестуют против коррупции

В распространенных в соцсетях заявлениях студенты призвали участников протестов действовать спокойно и ответственно.

"Цель этого движения - не вторжение в учреждения или нападение на тех, кто не думает так же, как мы. Этим движением нельзя злоупотреблять", - говорится в заявлении студентов.

🇷🇸 Belgrade now.



Looks like the entire Serbian capital is out on the streets tonight protesting against the Vucic regime. pic.twitter.com/a3KyGJ2ST4 — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) March 15, 2025

Вучич в понедельник вечером в интервью телевидению раскритиковал возглавляемые студентами протесты и предупредил, что полиция применит силу против участников намеченных на субботу демонстраций. Он также заявил, что никогда не уйдет в отставку из-за протестов.

По словам Вучича, если в субботу протестующие "попытаются чего-то добиться насилием, это будет конец". Он добавил, что многие демонстранты окажутся за решеткой и будут обвинены в правонарушениях.

Все прошедшие в последние месяцы студенческие протесты были в основном мирными, однако происходили нападения на протестующих и были случаи, когда в толпу протестующих врезались автомобили.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!