В столице Сербии Белграде в субботу в протесте против несправедливости и коррупции в стране принимают участие не менее 107 000 человек, сообщили в МВД.
Видео ⟩ В Белграде более 100 000 человек протестуют против коррупции
В ходе протеста, который начался около полудня, не произошло никаких серьезных инцидентов, говорится в заявлении ведомства, повторив призыв правительства к соблюдению мира.
В одном инциденте водитель умышленно въехал в протестующих, легко ранив трех человек. Он попытался бежать, но был задержан, и при задержании оказал сопротивление.
В балканской стране, в которой уже более десяти лет жестко правит популистское правительство, студенты университетов устраивают протесты по всей стране с тех пор, как в ноябре обрушилась конструкция крыши железнодорожного вокзала. В результате инцидента погибли 15 человек, в этом обвиняют правительственную коррупцию.
Почти в ежедневных протестах регулярно участвуют десятки тысяч человек, и они пошатнули жесткий контроль президента Александра Вучича в стране. Вучич охарактеризовал протесты как организованную Западом попытку его свержения.
Belgrade is the world today.— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) March 15, 2025
This is by far the largest protest in Serbia’s history 🇷🇸 pic.twitter.com/3BFYP61cWf
Учитывая то, что в столице мобилизуются и сторонники правительства Вучича, существовали опасения по поводу риска столкновений.
В распространенных в соцсетях заявлениях студенты призвали участников протестов действовать спокойно и ответственно.
"Цель этого движения - не вторжение в учреждения или нападение на тех, кто не думает так же, как мы. Этим движением нельзя злоупотреблять", - говорится в заявлении студентов.
🇷🇸 Belgrade now.— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) March 15, 2025
Looks like the entire Serbian capital is out on the streets tonight protesting against the Vucic regime. pic.twitter.com/a3KyGJ2ST4
Вучич в понедельник вечером в интервью телевидению раскритиковал возглавляемые студентами протесты и предупредил, что полиция применит силу против участников намеченных на субботу демонстраций. Он также заявил, что никогда не уйдет в отставку из-за протестов.
По словам Вучича, если в субботу протестующие "попытаются чего-то добиться насилием, это будет конец". Он добавил, что многие демонстранты окажутся за решеткой и будут обвинены в правонарушениях.
Все прошедшие в последние месяцы студенческие протесты были в основном мирными, однако происходили нападения на протестующих и были случаи, когда в толпу протестующих врезались автомобили.
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