Агент Центральной криминальной полиции Аго Мёльдер, выдавая себя за преступника, проник в ближайшее окружение Евгения Бирина, который вел крупномасштабный наркобизнес из Латвии. В результате операции удалось раскрыть сеть наркоторговцев, отправивших в Эстонию более 50 килограммов наркотиков, пишет Rus.Postimees.

Мёльдер произвел настолько сильное впечатление на латвийского наркоторговца, что весной 2020 года тот нанял эстонского полицейского агента в качестве разработчика даркнет-маркета для продажи наркотиков и уволил всех других IT-специалистов, работавших над этим проектом. Стоит сразу отметить, что имя Аго Мёльдер не является настоящим именем полицейского, разоблачившего наркосеть Бирина. В рамках уголовного производства он использовал этот псевдоним для сокрытия своей личности.

Государственный прокурор Вахур Верте, руководивший уголовным расследованием, отметил, что, пожалуй, самым ярким эпизодом всего дела стал момент, когда надевший для маскировки светлый парик Мёльдер давал показания в суде по видеосвязи. "Он подробно рассказал, как вытеснил других разработчиков наркомаркета, лишив их заработка, и получил за это 0,7 биткойна (по нынешнему курсу - 55 000 евро - прим. А.Э.). Суд конфисковал эту сумму у Бирина, и она осталась в распоряжении Центральной криминальной полиции", - рассказал Верте.