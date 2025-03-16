Агент Центральной криминальной полиции Аго Мёльдер, выдавая себя за преступника, проник в ближайшее окружение Евгения Бирина, который вел крупномасштабный наркобизнес из Латвии. В результате операции удалось раскрыть сеть наркоторговцев, отправивших в Эстонию более 50 килограммов наркотиков, пишет Rus.Postimees.
Мёльдер произвел настолько сильное впечатление на латвийского наркоторговца, что весной 2020 года тот нанял эстонского полицейского агента в качестве разработчика даркнет-маркета для продажи наркотиков и уволил всех других IT-специалистов, работавших над этим проектом. Стоит сразу отметить, что имя Аго Мёльдер не является настоящим именем полицейского, разоблачившего наркосеть Бирина. В рамках уголовного производства он использовал этот псевдоним для сокрытия своей личности.