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AFP: Павлу Дурову разрешили покинуть Францию, он отправился в Дубай

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Павел Дуров.
Павел Дуров. Фото: La Nacion

Основатель Telegram улетел из Франции в Дубай утром 15 марта, рассказал собеседник AFP. Судья по делу Дурова разрешил ему покинуть Францию лишь на несколько недель, сообщил другой источник агентства.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию утром в субботу, 15 марта, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на три источника. По словам одного из собеседников агентства, французский судья разрешил Дурову покинуть страну только "на несколько недель", и тот направился в Дубай. Основатель Telegram - гражданин России, Франции, Сент-Китса и Невиса и Объединенных Арабских Эмиратов.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Во Франции его обвиняют в недостаточной модерации Telegram и в уклонении от сотрудничества с правоохранителями - по мнению французских следователей, это делает Дурова соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество.

Через несколько дней после задержания Дурова отпустили под залог в размере 5 миллионов евро с обязательством отмечаться в полиции дважды в неделю. Выезжать за пределы Франции ему было запрещено.

Дуров в суде во Франции пообещал улучшить модерацию Telegram

Основатель Telegram во время допроса по делу, открытому в отношении него во Франции, заверил следователей, что модерация контента в мессенджере будет усилена, сообщала 17 января радиостанция France Info.

"Telegram создавался не для того, чтобы быть платформой для преступников", - заявил Дуров в ходе судебного заседания, которое прошло 6 декабря 2024 года. По словам предпринимателя, Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов учетных записей пользователей по всему миру за нарушение законов. Бизнесмен также отметил, что в последние полгода руководство платформы активно взаимодействовало с правоохранительными органами и передало властям разных стран данные о 10 тысячах пользователей.

Французские судьи, в свою очередь, указали, что, согласно их данным, несмотря на предпринимаемые Дуровым усилия, в последние месяцы Telegram стал активнее использоваться в преступных целях.

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