Фото и видео Сотни людей в Риге вспоминают погибших во Второй мировой войне латышских легионеров

Шествие прошло с 9:45 до 11:45 от улицы Скарню до памятника Свободы, где состоится возложение цветов.

Среди участников мероприятия были несколько политиков Национального объединения, в том числе Инара Мурниеце, Янис Домбрава, Илзе Индриксоне, Эдвин Шноре, Янис Витенбергс, Эдвард Рартниекс, Ансис Пуполс и Эйнарс Цилинскис, которому участие в шествии 16 марта 11 лет назад стоило кресла министра в правительстве Лаймдоты Страуюмы.

Прибывшие к памятнику Свободы участники шествия оказались в окружении нескольких десятков сотрудников полиции, которые отделили их от прохожих. Интерес окружающих к происходящему у памятника Свободы был умеренным - его посмотрели несколько десятков человек, в том числе пара семей с детьми.

Участники шествия в ожидании своей очереди возложения цветов к памятнику Свободы пели песни, традиционно использованные в память легионеров. Среди них было несколько человек с латвийским государственным и некоторыми другими флагами, в том числе эстонским флагом.

Мероприятие прошло довольно тихо, под моросью небольшого дождя.

День памяти легионеров 16 марта - неофициальный памятный день, когда ветераны латышского легиона и другие люди поминают жителей страны, воевавших в вооруженных силах Германии в составе латышского легиона. Часть людей считает, что эти люди надеялись бороться за независимую Латвию, другие - что они были пособниками фашистов, а третьи - что жертвы обстоятельств военного времени, которые вопреки своей воле оказались на фронте.

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