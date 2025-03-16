Исследователи также разрабатывают ряд сценариев учений в Индийско-Тихоокеанском регионе, однако подробно ничего не сообщается, так как это секретные планы. Аналогичным образом делается и с другими сценариями.

Угрозы России

Говоря об угрозах со стороны России, наибольшую обеспокоенность вызывает возможная гибридная атака России против некоего члена НАТО. Потенциально она может потребовать запуска 5-ой статьи, предусматривающей, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов альянса в Европе и/или Северной Америке рассматривается как нападение на всех, однако по разным причинам эта статья также может не быть запущена.

За последние годы Россию подозревают в нескольких десятках гибридных атак на НАТО. Однако до сих пор НАТО не отреагировало на эти атаки применением 5-ой статьи, и российские гибридные атаки становятся все более агрессивными.

"Единственное, чего опасается НАТО - в день, когда придется применить 5-ую статью, окажется, что не все члены альянса будут на одной волне", — подчеркнула Гауб.

По ее словам, самый эффективный способ расколоть единство НАТО - создать ситуацию, которая внешне будет выглядеть "неоднозначной", но внутри "всем будет ясно", и это тоже чревато серьезными разногласиями между странами НАТО.

Исследователи Института военных исследований (ISW) уже сообщали, что Россия рассматривает возможность нападения на одну из стран восточного фланга НАТО. Отмечается, что Россия, предположительно, намерена расширить свое военное присутствие в Беларуси, тем самым расширив давление на восточный фланг НАТО - Финляндию и страны Балтии.

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