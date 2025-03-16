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НАТО рассматривает "самые катастрофичные сценарии", в том числе нападение России (3)

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Солдат НАТО. Иллюстративное фото.
Солдат НАТО. Иллюстративное фото. Фото: EPA/Scanpix
  • НАТО изучает угрозу гибридной атаки России и ее возможное влияние на 5-ю статью
  • Исследователи НАТО рассматривают потенциальные "сигналы слабости"
  • Исследования также изучают ядерный взрыв в космосе и использование биологического оружия

Группа исследователей НАТО изучает несколько наиболее потенциально катастрофичных сценариев, с которыми в будущем может столкнуться альянс. Рассматриваются сценарии, предполагающие атаки России, передает Business Insider.

Исследователи оборонного колледжа НАТО в Риме ищут признаки и "сигналы слабости", которые в будущем могут привести к существенным событиям, которые могут угрожать военному блоку.

"Мы искали то, что меняется и движется в другом направлении, чем ожидалось или было допущено ранее", - заявила директор исследовательского отдела в колледже обороны НАТО в Риме Флоренс Гауб.

Команда под руководством Гауб проводит различные исследования, изучая литературу, проводя интервью с офицерами НАТО, обсуждая различные сценарии с официальными лицами НАТО и должностными лицами стран-участниц с целью поиска так называемых сигналов слабости и выработки потенциальной ответной реакции.

Нынешние исследования проводятся по нескольким тематическим направлениям. В частности, изучается потенциальный взрыв ядерной боеголовки в космосе, а также потенциальное применение биологического оружия.

В сферу внимания исследователей также попали потенциальная война между Египтом и Эфиопией за ресурсы Нила, использование Россией акустического оружия против дислоцированных на Украине миротворцев, а также потенциальный ракетный удар по члену альянса, граничащему с Черным морем.

Хотя первый взгляд наводит на мысль, что большинство из этих сценариев маловероятны, раньше никто не думал об очень сильном сближении Китая и России. Однако - Пекин и Москва подписали соглашение о партнерстве "без ограничений".

Исследователи также разрабатывают ряд сценариев учений в Индийско-Тихоокеанском регионе, однако подробно ничего не сообщается, так как это секретные планы. Аналогичным образом делается и с другими сценариями.

Угрозы России

Говоря об угрозах со стороны России, наибольшую обеспокоенность вызывает возможная гибридная атака России против некоего члена НАТО. Потенциально она может потребовать запуска 5-ой статьи, предусматривающей, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов альянса в Европе и/или Северной Америке рассматривается как нападение на всех, однако по разным причинам эта статья также может не быть запущена.

За последние годы Россию подозревают в нескольких десятках гибридных атак на НАТО. Однако до сих пор НАТО не отреагировало на эти атаки применением 5-ой статьи, и российские гибридные атаки становятся все более агрессивными.

"Единственное, чего опасается НАТО - в день, когда придется применить 5-ую статью, окажется, что не все члены альянса будут на одной волне", — подчеркнула Гауб.

По ее словам, самый эффективный способ расколоть единство НАТО - создать ситуацию, которая внешне будет выглядеть "неоднозначной", но внутри "всем будет ясно", и это тоже чревато серьезными разногласиями между странами НАТО.

Исследователи Института военных исследований (ISW) уже сообщали, что Россия рассматривает возможность нападения на одну из стран восточного фланга НАТО. Отмечается, что Россия, предположительно, намерена расширить свое военное присутствие в Беларуси, тем самым расширив давление на восточный фланг НАТО - Финляндию и страны Балтии.

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