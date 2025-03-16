По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара в маленьком городе Кочани в Северной Македонии, сообщило информационное агентство MIA со ссылкой на МВД Северной Македонии.
Видео ⟩ В Северной Македонии концерт в ночном клубе превратился в трагедию: не менее 50 погибших
Трагедия произошла во время концерта популярного местного хип-хоп-дуэта DNK в ночном клубе в Кочани, расположенном примерно в 100 километрах к востоку от столицы страны Скопье.
Жертвами пожара стали более 100 человек, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении новостного портала SDK. Из-за перегрузки в местной больнице многих пострадавших доставили в другие районные больницы или повезли в столицу, сообщают СМИ.
"Число жертв на данный момент точно неизвестно, но речь может идти о 20-50 погибших", - информирует портал Press24.
Еще около 70 человек получили ожоги разной степени тяжести.
В МВД заявили, что пожар был вызван пиротехникой, однако более детальной информации ведомство не предоставляет.
Местный телеканал предположил, что пожар вспыхнул из-за технического оснащения, используемого при создании световых эффектов представления группы.
На момент трагедии в ночном клубе было около 1500 человек, сообщили в MIA. Пожар начался около 3:00 (в 4 часа утра по латвийскому времени).
BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA— AZ Intel (@AZ_Intel_) March 16, 2025
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