Видео В Северной Македонии концерт в ночном клубе превратился в трагедию: не менее 50 погибших

Трагедия произошла во время концерта популярного местного хип-хоп-дуэта DNK в ночном клубе в Кочани, расположенном примерно в 100 километрах к востоку от столицы страны Скопье.

Жертвами пожара стали более 100 человек, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении новостного портала SDK. Из-за перегрузки в местной больнице многих пострадавших доставили в другие районные больницы или повезли в столицу, сообщают СМИ.

"Число жертв на данный момент точно неизвестно, но речь может идти о 20-50 погибших", - информирует портал Press24.

Еще около 70 человек получили ожоги разной степени тяжести.

В МВД заявили, что пожар был вызван пиротехникой, однако более детальной информации ведомство не предоставляет.

Местный телеканал предположил, что пожар вспыхнул из-за технического оснащения, используемого при создании световых эффектов представления группы.

На момент трагедии в ночном клубе было около 1500 человек, сообщили в MIA. Пожар начался около 3:00 (в 4 часа утра по латвийскому времени).

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 16, 2025

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