"Может, нацепим защитные элементы еще и на туалетную бумагу?" Житель Эстонии удивлен решением Rimi

Помимо дорогого алкоголя в магазинах Rimi защитные элементы стали появляться и на других, более дешевых товарах: к примеру, в конце прошлого года их стали замечать на пачках кофе. С недавних пор к ценным товарам стали причислять и энергетические напитки, сообщает Rus.Postimees.