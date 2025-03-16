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"Может, нацепим защитные элементы еще и на туалетную бумагу?" Житель Эстонии удивлен решением Rimi

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Решение об установке защитных элементов зависит в первую очередь от стоимости товара и уровня риска.
Решение об установке защитных элементов зависит в первую очередь от стоимости товара и уровня риска. Фото: фото читателя

Помимо дорогого алкоголя в магазинах Rimi защитные элементы стали появляться и на других, более дешевых товарах: к примеру, в конце прошлого года их стали замечать на пачках кофе. С недавних пор к ценным товарам стали причислять и энергетические напитки, сообщает Rus.Postimees.

Увиденное в магазине поразило читателя Rus.Postimees. "С каких пор на дешевом энергетике Dynamit установлен защитный элемент? И почему их нет на напитках Red Bull? - иронизирует Марк. - Может, еще и на туалетную бумагу их нацепим?"

Защитные элементы установлены не на всех видах энергетических напитков.
Защитные элементы установлены не на всех видах энергетических напитков. Фото: Фото читателя
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