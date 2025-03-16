Российские войска в ночь на воскресенье направили в Украину 90 дронов различных типов, и украинские военные сбили 47 из них, а еще 33 дрона своих целей не достигли, сообщили украинские ВВС.
Россия нанесла удар по Украине ночью 90 дронами разного вида
В результате действий украинской армии подтверждено сбитие 47 вражеских дронов в Харьковской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
В результате нападения в Черниговской, Киевской, Харьковской и Одесской областях были зафиксированы разрушения.
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