Неделю назад жители Болдераи сообщили TVNET о проблемах со связью. По информации очевидцев, в Болдерае, особенно в районе улицы Силикату, примерно с 16 часов были констатированы проблемы с мобильным и интернет-подключением, в свою очередь после 19 часов связь пропала полностью и восстановилась только ночью. Эти нарушения, как сообщили очевидцы, затронули клиентов Tele2, Bite, Tet и, возможно, других операторов связи.