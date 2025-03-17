Неделю назад жители Болдераи сообщили TVNET о проблемах со связью. По информации очевидцев, в Болдерае, особенно в районе улицы Силикату, примерно с 16 часов были констатированы проблемы с мобильным и интернет-подключением, в свою очередь после 19 часов связь пропала полностью и восстановилась только ночью. Эти нарушения, как сообщили очевидцы, затронули клиентов Tele2, Bite, Tet и, возможно, других операторов связи.
Как RUS TVNET сообщили в компании Tet, виной тому стало повреждение и кража кабеля связи. Как рассказала представитель Госполиции Лига Дзилюма, 10 марта было констатировано повреждение кабеля. Начат уголовный процесс по 1-й части 185-й статьи Уголовного закона.
Связь была восстановлена около трех часов ночи.
"Мы сделали все возможное, чтобы как можно быстрее завершить ремонт и восстановление инфраструктуры интернет-сервиса Tet и возобновить предоставление услуг клиентам в кратчайшие сроки", - указала представитель Tet Лаура Янсоне.
При этом в компании Bite сообщили, что отклонений в работе в указанном месте констатировано не было.
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