Голливудский актер Джин Хэкмен, недавно скончавшийся вместе с женой при загадочных обстоятельствах, не оставил детям ничего из своего многомиллионного состояния. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Голливудский актер Джин Хэкмен не оставил детям ничего из своего многомиллионного состояния
Актер Джин Хэкмен, его жена, пианистка Бетси Аракава и собака были найдены мертвыми в их доме в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Актеру было 95 лет, а его второй супруге - 63 года. Двухкратный лауреат "Оскара" Джин Хэкмен был одним из самых популярных и успешных актеров второй половины XX века.
Следствие считает, что актер умер естественной смертью через несколько дней после смерти своей жены Бетси Аракава: женщина заболела редкой хантавирусной инфекцией, а у пожилого актера начались сердечно-сосудистые осложнения.
Бетси Аракава была второй женой Хэкмена. Они поженились в 1991 году. У актера осталось трое детей - Кристофер, Элизабет Джин и Лесли Энн - от его покойной бывшей жены Файе Мальтезе. И сейчас на кону наследство примерно в 80 млн долларов.
Юридическая тяжба предстоит непростая. Ведь все имущество было завещено жене, дети же от предудущего брака не упоминались вообще. Эксперты указывают, что супруга скончалась на неделю раньше актера и это дает возможность детям претендовать на наследство. Однако, как пишет Tmz.com, в ее завещании указано, что если супруги умрут в течение 90 дней друг за другом, будет считаться, что они скончались одновременно и все активы Бетси Аракава будут переданы на благотворительность.
Дети покойного пока ситуацию не прокомментировали. Однко все эксперты признают, что судебная тяжба будет долгой и сложно, поскольку имеется еще специфическое законодательство штата о совместном имуществе.
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