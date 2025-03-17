Саакашвили осужден в Грузии на 4,5 года за незаконное пересечение границы

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к четырем с половиной годам тюремного заключения, передают грузинские и международные СМИ утром в понедельник, 17 марта. Обвинение касалось незаконного пересечения политиком границы в 2021 году.

Указывается, что сам Саакашвили в заседании суда не участвовал. Грузинский телеканал "ТВ Пирвели" сообщает, что оглашение приговора вызвало ажиотаж в зале заседаний, в результате сторонники экс-президента были удалены оттуда.

Уголовное преследование Саакашвили в Грузии

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находившийся в розыске, тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Как напоминает онлайн-издание "Эхо Кавказа", он вернулся из Украины в Грузию "в трейлере, груженном молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти". 1 октября политик был арестован по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы.