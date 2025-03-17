Сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (VID), осуществляя таможенный контроль на границе Латвии с Россией и Беларусью, предотвратили попытки незаконного ввоза 63 080 сигарет или 3154 пачек сигарет, сообщает агентство LETA.
Таможня обнаружила особо сложные тайники с контрабандными сигаретами в автомобилях
Сигареты были спрятаны в специально созданных в транспортном средстве тайниках и конструкции грузового автомобиля.
Одна из попыток контрабанды сигарет была констатирована в четверг, 13 марта, на таможенном пункте "Патерниеки", когда должностные лица проверяли пассажирское транспортное средство, въезжавшее в Латвию из Беларуси.
Когда у водителя - гражданина Беларуси - спросили, везет ли он подлежащие декларированию товары, он ответил отрицательно. Однако на основе результата автоматизированного анализа риска автомобиль был направлен на проверку при помощи рентгеновского устройства. Проанализировав полученные снимки, у сотрудников таможни возникли подозрения в незадекларированных товарах в днище автомобиля.
Был проведен углубленный контроль, участие в котором принимал таможенный кинолог с собакой. В днище, раме и порогах транспортного средства были созданы тайники со специальными люками. В результате таможенного контроля было изъято 56 000 сигарет или 2800 пачек сигарет Minsk Superslim и NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
В свою очередь 11 марта на таможенном пункте "Гребнево" в ходя контроля въезжающего из России грузовика во время анализа снимков со сканера у таможенников возникли подозрения в перемещении незадекларированных товаров в конструкции тягача.
Когда был начат углубленный контроль, водитель признался, что перевозит незадекларированные товары и сам снял обшивку задней стенки, за которой были спрятаны сигареты. В результате контроля было констатировано 7080 сигарет или 354 пачки сигарет NZ Gold и Minsk Superslims с белорусскими акцизными марками.
После выявление в ходе таможенного контроля признаков преступления материалы дела были переданы в Управление налоговой и таможенной полиции VID для принятия решения о возбуждении уголовного процесса.
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