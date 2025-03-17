Таможня обнаружила особо сложные тайники с контрабандными сигаретами в автомобилях

Сигареты были спрятаны в специально созданных в транспортном средстве тайниках и конструкции грузового автомобиля.

Одна из попыток контрабанды сигарет была констатирована в четверг, 13 марта, на таможенном пункте "Патерниеки", когда должностные лица проверяли пассажирское транспортное средство, въезжавшее в Латвию из Беларуси.

Когда у водителя - гражданина Беларуси - спросили, везет ли он подлежащие декларированию товары, он ответил отрицательно. Однако на основе результата автоматизированного анализа риска автомобиль был направлен на проверку при помощи рентгеновского устройства. Проанализировав полученные снимки, у сотрудников таможни возникли подозрения в незадекларированных товарах в днище автомобиля.

Был проведен углубленный контроль, участие в котором принимал таможенный кинолог с собакой. В днище, раме и порогах транспортного средства были созданы тайники со специальными люками. В результате таможенного контроля было изъято 56 000 сигарет или 2800 пачек сигарет Minsk Superslim и NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

В свою очередь 11 марта на таможенном пункте "Гребнево" в ходя контроля въезжающего из России грузовика во время анализа снимков со сканера у таможенников возникли подозрения в перемещении незадекларированных товаров в конструкции тягача.

Когда был начат углубленный контроль, водитель признался, что перевозит незадекларированные товары и сам снял обшивку задней стенки, за которой были спрятаны сигареты. В результате контроля было констатировано 7080 сигарет или 354 пачки сигарет NZ Gold и Minsk Superslims с белорусскими акцизными марками.

После выявление в ходе таможенного контроля признаков преступления материалы дела были переданы в Управление налоговой и таможенной полиции VID для принятия решения о возбуждении уголовного процесса.

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