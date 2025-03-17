Это остановки "Ригондас гатве" на проспекте Курземес и "7-я Имантская линия" на улице Юрмалас гатве. Постепенно будут вводиться в эксплуатацию и другие остановки с новым дизайном, предусмотренные в рамках первой очереди проекта.

Всего сейчас установлено 47 из 50 запланированных конструкций остановок, они уже застеклены. Три навеса еще нужно установить на улице Деглава. В общей сложности на 41 остановке будет обеспечено подключение электричества, а на девяти - нет. Четыре остановки будут иметь "зеленую" крышу, на которую будут высажены многочисленные растения - материал будет уложен, как только позволят погодные условия, указанные производителем. Все установленные навесы имеют бетонные фундаменты для вертикальных конструкций.

Как уже сообщалось, что строительная компания Palami устранила выявленные в ходе строительной экспертизы недостатки остановок общественного транспорта, они признаны пригодными и безопасными, и монтаж остановок в городе возобновлен.

В ближайшие годы в столице планируется заменить устаревшие навесы на остановках общественного транспорта на более удобные и современные. В целом будет установлено 500 новых навесов.

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