Проверка электропроводки в доме: когда стоит вызывать электрика?

Любой владелец квартиры имеет право запросить документы, подтверждающие, что проверка проводилась в общих помещениях.

Проверку должны проводить только квалифицированные специалисты

Проверку может проводить только квалифицированный электрик, имеющий документ, подтверждающий квалификацию. Контакты надежного специалиста можно запросить у управляющей компании или в местных муниципальных службах. В некоторых случаях услуги электрика покрываются страховкой жилья, поэтому стоит ознакомиться с условиями страхового полиса.

После проверки электрик выдает официальный документ с заключением о состоянии проводки. Если выявлены неисправности, специалист обязан дать рекомендации по их устранению.

Стоимость проверки

Цена зависит от объема работы. Например, в однокомнатной квартире такая проверка может стоить примерно 150-200 евро.

Тревожные признаки возможных повреждений

Часто жильцы заранее замечают "тревожные сигналы", указывающие на проблемы с электропроводкой. К самым распространенным относятся:

Необъяснимые перебои с электричеством, частое "выбивание пробок";

Нагревание розеток, выключателей или проводов, ощущение тока при касании;

Перепады напряжения - мигание света, сбои в работе электроприборов.

Резкий рост потребления электроэнергии, который может быть вызван утечкой тока.

Если замечен хотя бы один из этих признаков, не стоит откладывать проверку электропроводки, рекомендует Sadales tīkls. Особенно если за последние 10 лет в доме не проводилось никаких проверок.

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