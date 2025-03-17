Несколько недель назад в жилом доме на улице Виландес в Риге произошел опасный пожар, причиной которого, возможно, стали повреждения электропроводки. Этот инцидент снова поднял вопрос о необходимости регулярных проверок электросетей.
Проверка электропроводки в доме: когда стоит вызывать электрика?
Согласно правилам пожарной безопасности, утвержденным Кабинетом министров, проводить проверку электропроводки необходимо не реже одного раза в 10 лет, напоминает компания Sadales tīkls.
Однако, как показывают социологические опросы, многие жители не знают об этой обязанности.
Кроме того, Государственная пожарно-спасательная служба выявила тревожную тенденцию: из 1500 многоквартирных домов, проверенных в прошлом году, почти в половине таких проверок не проводилось.
Зачем нужна проверка электропроводки?
Проверка электропроводки раз в 10 лет должна стать такой же обычной процедурой, как, например, технический осмотр автомобиля. Почему? Старая, поврежденная или неправильно установленная проводка может привести к пожарам и поражению электрическим током, угрожая здоровью людей и безопасности имущества.
Во время проверки квалифицированный электрик с помощью специальных приборов оценивает состояние проводов, кабелей, выключателей, розеток, а также предохранителей ("пробок").
После измерений специалист делает вывод - безопасно ли использовать электропроводку или же необходим ремонт либо полная замена.
Кто несет ответственность за проверку?
За проверку электропроводки в частном доме или квартире отвечает владелец недвижимости. В многоквартирных домах - за общие помещения (лестничные клетки, подвалы и т. д.) отвечает управляющая компания.
Любой владелец квартиры имеет право запросить документы, подтверждающие, что проверка проводилась в общих помещениях.
Проверку должны проводить только квалифицированные специалисты
Проверку может проводить только квалифицированный электрик, имеющий документ, подтверждающий квалификацию. Контакты надежного специалиста можно запросить у управляющей компании или в местных муниципальных службах. В некоторых случаях услуги электрика покрываются страховкой жилья, поэтому стоит ознакомиться с условиями страхового полиса.
После проверки электрик выдает официальный документ с заключением о состоянии проводки. Если выявлены неисправности, специалист обязан дать рекомендации по их устранению.
Стоимость проверки
Цена зависит от объема работы. Например, в однокомнатной квартире такая проверка может стоить примерно 150-200 евро.
Тревожные признаки возможных повреждений
Часто жильцы заранее замечают "тревожные сигналы", указывающие на проблемы с электропроводкой. К самым распространенным относятся:
- Необъяснимые перебои с электричеством, частое "выбивание пробок";
- Нагревание розеток, выключателей или проводов, ощущение тока при касании;
- Перепады напряжения - мигание света, сбои в работе электроприборов.
Резкий рост потребления электроэнергии, который может быть вызван утечкой тока.
Если замечен хотя бы один из этих признаков, не стоит откладывать проверку электропроводки, рекомендует Sadales tīkls. Особенно если за последние 10 лет в доме не проводилось никаких проверок.
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