Возвращение Запада к ведению бизнеса с Россией в том или ином виде - просто "вопрос времени", но оно должно идти в правильных условиях, заявил омбудсмен Украины по санкционной политике изданию Politico.
Санкции, введенные Западом против России, могут быть отменены в рамках мирного соглашения по Украине. Об этом заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк, слова которого в понедельник, 17 марта, привело издание Politico. По словам Власюка, возвращение стран к ведению бизнеса с Россией в том или ином виде - просто "вопрос времени", но оно должно пройти в правильных условиях.
Пока преждевременно говорить, о каких отменах может идти речь в рамках сделок, добавил он. "В данный момент мы просто хотим убедиться, что сначала Россия сделает значительные шаги в этом направлении (в направлении мира. - Ред.), а потом уже можно будет говорить о снятии санкций", - подчеркнул украинский чиновник.
"Мы должны использовать этот рычаг с умом"
По его словам, всегда полезно знать, какие именно меры являются наиболее болезненными. "И мы должны использовать этот рычаг с умом", - подчеркнул Владислав Власюк, который также является секретарем Международной рабочей группы по санкциям против РФ,
В рамках любого долгосрочного соглашения Киев будет добиваться "справедливости для нашего народа", вероятно, включая "компенсацию для украинцев", отметил он.
Генсек НАТО не исключил нормализации отношений с Москвой
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже не исключил нормализации отношений с Москвой. "Это нормально, если бы война прекратилась, чтобы Европа как-то, шаг за шагом, а также США, шаг за шагом, восстановили нормальные отношения с Россией", - отметил Рютте в интервью Bloomberg 13 марта.
Владимир Зеленский 16 марта в очередной раз обвинил Россию в том, что она не заинтересована в прекращении развязанной ею агрессивной войны. "Сотни обстрелов наших городов и общин за эту неделю Россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов. Так точно не поступают те, кто хочет скорейшего завершения войны", - отметил президент Украины.
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