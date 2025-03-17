Программа: некоторые ночные клубы в Латвии не соблюдают правила пожарной безопасности

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) отмечают, что самые частые нарушения в различных местах отдыха и развлечения связаны с неправильно оборудованными эвакуационными выходами и проблемами с системой пожарной сигнализации.

Например, прошлым летом инспекторы VUGD провели выборочные проверки в 15 ночных заведениях столицы, и в 11 из них были выявлены различные нарушения требований пожарной безопасности.

"Самое частое нарушение - это недостаточное количество эвакуационных выходов. Зачастую запасные или другие эвакуационные двери оказываются заперты, их невозможно открыть. Кроме того, системы сигнализации могут быть отключены, так как в заведении курят, готовят еду, и из-за этого появляется задымление", - сказал Дзинтарс Лагздиньш, руководитель управления надзора за пожарной безопасностью VUGD.

Проверки пожарной безопасности в развлекательных заведениях VUGD проводит не реже одного раза в три года. Если выявлены нарушения, предпринимателю может быть вынесено предупреждение, наложен штраф, а в случае серьезных нарушений, совместно с строительной управой самоуправления, может быть принято решение о приостановке деятельности заведения.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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