Он также утверждал, что решение прекратить поставки вооружений США Киеву никак не повлияло на украинскую армию.

"Мы должны были сделать так, чтобы Украина поступила правильно. Это была непростая ситуация. Вы видели небольшую сцену в Овальном кабинете, но, на мой взгляд, они сейчас поступают правильно, и мы пытаемся достичь мирного договора, добиться перемирия, а затем мирного договора", - сказал Трамп журналистам.

Президент США добавил, что в войне в Украине убивают много людей, и выразил уверенность, что он поступил правильно.

При этом, отвечая на вопрос о прекращении поставок Украине оружия и разведывательных данных, Трамп сказал, что это решение никак не повлияло на украинскую армию в Курской области России.

"Нет, нет, ни в коем случае. Напротив, я думаю, что это оценили, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, что приведет к многочисленным смертям, единственная причина, по которой я вмешиваюсь, - это человечность. Я вмешивался из-за человечности, потому что там умирает много людей", - рассказал он.

Как сообщалось, 28 февраля, во время встречи с президентом Украины в Овальном кабинете Белого дома, Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот якобы не проявил должной благодарности и уважения к Соединенным Штатам, и заявил, что у Зеленского нет рычагов влияния, чтобы диктовать Вашингтону, как ему следует строить отношения с Москвой.

Зеленский время от времени прерывал Трампа и Вэнса, чтобы указать на невозможность компромисса с РФ. Он также обвинил Трампа в том, что его сближение с Россией ставит под угрозу безопасность как Украины, так и США.

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