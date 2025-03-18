В Риге запускается новый проект для онкологических пациентов и их близких

Цель проекта - поддержать онкологических пациентов и их близких, помочь онкопациентам, освоить новые навыки, улучшить физическое и психическое здоровье, а также вдохновить на освоение новых профессий и успешное возвращение в активную жизнь.

В рамках проекта будут проводится занятия по физиотерапии – регулярные занятия, которые улучшают качество жизни как во время лечения, так и после него, уменьшают усталость и другие побочные эффекты, повышают энергию и силу.

Занятия будут проходить каждое третье воскресенье месяца, начиная с 23 марта, с 12:00 до 13:30.

Также будут организованы мастер-классы - возможность получить новые знания и положительные эмоции, а также, возможно, открыть новые таланты и источники дохода. Запланированные мастер-классы включают нейрографику, макияж, флористику, фотографию, танцы, рисование, скандинавскую ходьбу и лепку из глины.

Проект продлится с марта по октябрь и будет реализован в сотрудничестве с различными специалистами и организациями.

Участие в проекте бесплатное, и все заинтересованные приглашаются зарегистрироваться, связавшись по электронной почте - pardzivot.onko@gmail.com или по телефону 20666726.

Более подробная информация о проекте и мероприятиях доступна в наших социальных сетях на Facebook и Instagram.

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