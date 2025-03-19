Новое трио власти в Европе

Сразу после выборов Мерц начал переговоры о создании коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ). Такая формула, проверенная временем (с 2005 года это будет уже четвертая коалиция ХДС и СДПГ), обеспечит больше идеологической сплоченности и стабильности, чем предыдущая "светофорная" коалиция (СДПГ, Свободные демократы, Зеленые), которую раздирали противоречия. Впрочем, главным является сдвиг политического веса от левого центра к правому, что сближает правительство Германии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидером Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером.

Фон дер Ляйен, ветеран ХДС, политик с большим опытом министерской работы в федеральном правительстве Германии, повысила свой авторитет, добившись в прошлом году переизбрания на второй срок, и подкрепила его рядом политических успехов, включая новое торговое соглашение со странами МЕРКОСУР. Хотя отношения Мерца с фон дер Ляйен (она - протеже бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая опередила Мерца в борьбе за лидерство в ХДС) напряжены, им пока что удается избегать прямого антагонизма.