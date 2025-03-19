Победа партии Фридриха Мерца - Христианско-демократического союза (ХДС) - на недавних федеральных выборах в Германии практически гарантирует, что Мерц станет новым канцлером страны, и это оптимистичное событие для Евросоюза. Высокая степень согласованности политики руководителей Германии и ЕС позволит провести в Европе экономические реформы, найти способы увеличить госрасходов на важнейших направлениях, разработать новые бюджетные правила.
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Новое трио власти в Европе
Сразу после выборов Мерц начал переговоры о создании коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ). Такая формула, проверенная временем (с 2005 года это будет уже четвертая коалиция ХДС и СДПГ), обеспечит больше идеологической сплоченности и стабильности, чем предыдущая "светофорная" коалиция (СДПГ, Свободные демократы, Зеленые), которую раздирали противоречия. Впрочем, главным является сдвиг политического веса от левого центра к правому, что сближает правительство Германии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидером Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером.