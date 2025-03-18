Умер Бедрос Киркоров - отец Филиппа Киркорова

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал Филипп Киркоров в соцсетях.

В последние годы Бедрос Киркоров тяжело болел — он нередко попадал в больницу, жаловался на боль в сердце и ногах. также известно, что отец Филиппа Киркорова дважды перенес коронавирус.

Причина смерти Бедроса Киркорова, по данным Mash, - острая сердечная недостаточность.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. В конце 1940-х годов окончил училище по специальности сапожника, после этого несколько лет работал по специальности. Тогда же начал петь в самодеятельном хоре при обувном предприятии. В 18 лет без музыкального образования был принят стажером в Государственную оперу Варны.

В 1966 году Бедрос Киркоров окончил в Москве отделение музыкальной комедии ГИТИСа. В те годы он начал выступать в программах Москонцерта, исполнял песни на итальянском, русском и болгарском языках. Кроме того, он участвовал в эстрадной программе "Мелодия друзей", в которой выступали артисты из социалистических стран.

В 1970-е годы Киркоров выступал как солист Московской областной филармонии, а в 1984 году стал солистом Новгородской областной филармонии.

В 1992 году певец получил звание заслуженного артиста России, а в 2012-м - народного.

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