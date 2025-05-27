"Мы называем это зеленым колониализмом". Как сверхдержавы борются за контроль над Арктикой

Миюки Даорана, молодая активистка из Гренландии, представляющая коренной народ инуитов, говорит, что, когда Дональд Трамп во время своего первого президентского срока заявил, что хочет купить страну, они над этим просто посмеялись. Но на этот раз, по ее словам, все по-другому.

«Из-за текущей глобальной политической ситуации, с ее борьбой за власть и конкуренцией за ресурсы, все гораздо серьезнее», — говорит Миюки.

Она и другие представители коренных общин обвиняют европейские страны в том, что они используют «климатический кризис» как повод для «добычи ресурсов и вторжения на земли коренных народов».

Миюки Даорана и другие представители коренных общин обвиняют европейские страны в том, что они используют «климатический кризис» как повод для «добычи ресурсов и вторжения на земли коренных народов» Фото: BBC

«Мы называем это зеленым колониализмом или агрессией в целях развития, когда они просто хотят забрать у нас как можно больше, — говорит она. — Арктика для нас не просто тема для разговоров. Это не просто интерес, не просто предмет исследования. Это буквально наша жизнь, реальные борьба, эмоции и несправедливость. Правительство и политики должны работать на благо народа. Но я этого не вижу. В основном это дипломатические слова», — говорит Миюки Даорана.

Сравнительно недавно в мире в основном говорили об исключительности Арктики, где восемь стран, граничащих с Арктикой — Канада, Россия, США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия — вместе с представителями шести коренных народов Арктики и других стран-наблюдателей, включая Китай и Великобританию, отодвинут в сторону политические разногласия, чтобы совместно защищать и управлять этой невероятной частью мира.