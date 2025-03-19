Договоренность Трампа и Путина о частичном прекращении огня в Украине - важный первый шаг, но необходимо полное перемирие, считают канцлер ФРГ и президент Франции.
Шольц и Макрон обещают Украине дальнейшую военную помощь
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Олаф Шольц) и президент Франции Эмманюэль Макрон пообещали Украине, уже более трех лет обороняющейся от агрессии РФ, дальнейшую военную поддержку. "Мы оба едины во мнении, что Украина может на нас положиться, Украина может положиться на Европу, мы ее не подведем", - заявил Шольц по окончании переговоров с Макроном в Берлине во вторник, 18 марта.
"Договоренности Трампа и Путина - первый шаг, но нужно полное перемирие"
Канцлер ФРГ прокомментировал итоги телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которых Путин отказался от полного прекращения огня в Украине. По словам Шольца, прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, объявленное по окончании этих переговоров, может стать "важным первым шагом", однако целью должно быть "полное прекращение огня". Макрон тоже подчеркнул необходимость перемирия, которое можно было бы проконтролировать. Кроме того, необходимы гарантии безопасности для Украины и участие Киева в мирных переговорах, добавил он. Олаф Шольц поддержал его точку зрения, призвав не принимать никаких решений "за спиной Украины".
Эмманюэль Макрон поздравил Олафа Шольца с "историческим" голосованием в бундестаге по многомиллиардному пакету на оборону и инфраструктуру, запланированному будущей правительственной коалицией консерваторов и социал-демократов. Это "хорошая новость" для Германии и Европы, добавил он.
Телефонный разговор Трампа и Путина
После телефонного разговора Трампа и Путина Кремль заявил, что российский президент поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней и дал соответствующую команду российским войскам.
В Белом доме подтвердили, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры. Объявления о готовности Кремля к 30-дневному перемирию с Киевом не последовало. Ранее Путин называл условием полного прекращения огня отказ Украины от мобилизации и прекращение западной военной помощи.
Бундестаг ФРГ в тот же день поддержал финансовый пакет, предусматривающий многомиллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру и ослабление "долгового тормоза". После сложных переговоров и ряда уступок консервативный блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС)/Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) добились поддержки соглашения со стороны партии "Союз-90"/"зеленые".
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