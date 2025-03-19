Шольц и Макрон обещают Украине дальнейшую военную помощь

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Олаф Шольц) и президент Франции Эмманюэль Макрон пообещали Украине, уже более трех лет обороняющейся от агрессии РФ, дальнейшую военную поддержку. "Мы оба едины во мнении, что Украина может на нас положиться, Украина может положиться на Европу, мы ее не подведем", - заявил Шольц по окончании переговоров с Макроном в Берлине во вторник, 18 марта.

Канцлер ФРГ прокомментировал итоги телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которых Путин отказался от полного прекращения огня в Украине. По словам Шольца, прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, объявленное по окончании этих переговоров, может стать "важным первым шагом", однако целью должно быть "полное прекращение огня". Макрон тоже подчеркнул необходимость перемирия, которое можно было бы проконтролировать. Кроме того, необходимы гарантии безопасности для Украины и участие Киева в мирных переговорах, добавил он. Олаф Шольц поддержал его точку зрения, призвав не принимать никаких решений "за спиной Украины".