Согласно информации, предоставленной ХАМАС, среди погибших – глава сил безопасности в Газе Махмуд Абу Ватфа, бригадный генерал Бахджат Хассан Абу Султан, и Иссам ад-Далис, занимавший высокий пост в управлении сектора Газа.

Все они играли ключевую роль в планах ХАМАС по восстановлению контроля над Газой после завершения войны, сообщает израильский новостной портал ynet.

В результате израильских авиаударов был также ликвидирован представитель террористической группировки "Исламского джихада" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза), признали боевики.

"Исламский джихад" является союзником ХАМАС и также принимал участие в нападении палестинских террористов на Израиль 7 октября 2023 года, что спровоцировало войну в секторе Газа. Обе группировки поддерживает Иран.

Арабские СМИ сообщают, что в результате авиаударов были убиты несколько высокопоставленных членов "Исламского джихада".

Ранее сообщалось, что после неудачных попыток продлить перемирие израильская армия возобновила авиаудары по целям ХАМАС в секторе Газа.

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