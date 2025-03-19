В интервью телеканалу Fox News через несколько часов после телефонного разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным Уиткофф заявил, что переговоры о прекращении огня "начнутся в воскресенье в Джидде".

Говоря о возможном прекращении огня по энергетической инфраструктуре и целям в Черном море, Уиткофф сказал: "Я думаю, что оба этих вопроса уже согласованы с россиянами. Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это".

Уиткофф также заявил, что предлагаемое США 30-дневное прекращение огня должно касаться "энергетики и инфраструктуры в целом".

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