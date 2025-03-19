В среду ночью Россия запустила по территории Украины две баллистические ракеты "Искандер-М", четыре зенитные ракеты С-300 и 145 ударных беспилотников Shahed, а также различные типы имитаторов беспилотников, сообщили в среду Военно-воздушные силы Украины.

Украинские ПВО сбили 72 беспилотника. Беспилотники были сбиты над Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областями.

Только над Киевской областью было запущено 45 беспилотников. ПВО сбила 19 из них, остальные либо исчезли с экранов радаров, либо покинули воздушное пространство Киевской области.

Галерея: Российский удар по Украине

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во вторник в телефонном разговоре договорились о 30-дневном частичном прекращении огня в войне, развязанной Москвой против Украины. Перемирие будет распространяться на объекты энергетики и инфраструктуры.

Комментируя нападение России, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что действия Кремля являются ответом на международные мирные инициативы и демонстрируют нежелание России прекращать войну.

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""Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну" - подчеркнул Зеленский.

Президент призвал международное сообщество отреагировать на российские удары новыми санкциями против России, увеличением военной помощи и усилением гарантий безопасности для Украины.

"Только реальное прекращение российских ударов по гражданской инфраструктуре как доказательство желания закончить эту войну может приблизить мир", - подчеркнул Зеленский.

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