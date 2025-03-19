Выступления запланированы на 1 и 2 августа в концерном зале Cēsis. "До встречи в августе", - подписал артист новость в сторис соцсети.

Шоумен ежегодно приезжает с выступлениями в Латвию. На этот раз, после двух выступлений в Цесисе, 6 августа он выступит в Лиепае, 7-го в Юрмале, 9-го в Рое, 10-го в Елгаве, а 12-го - в Даугавпилсе.

"Максим Галкин - не просто артист, он - жанр, - написано в описании к мероприятию. - Максима можно сравнить только с ним самим, потому что выступление каждого артиста уникально. Он точно знает, чего хочет зритель, и всегда доносит это тонко и умело. Его шутки всегда актуальны, а общение с аудиторией напоминает задушевную беседу со старыми друзьями".

Фото: скриншот

Организаторы концертов отмечают, что Максим Галкин всегда знает, как найти отклик в сердцах самых разных зрителей, объединяя поколения и культуры.

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева осудили российское вторжение в Украину и покинули РФ. В 2024 году они стали почетными гостями на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин в заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

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