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На оба концерта Максима Галкина в Цесисе раскупили все билеты

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Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Erakogu

Юморист и ведущий Максим Галкин сообщил в своем Instagram, что на два его концерта в Цесисе распроданы все билеты.

Выступления запланированы на 1 и 2 августа в концерном зале Cēsis. "До встречи в августе", - подписал артист новость в сторис соцсети. 

Шоумен ежегодно приезжает с выступлениями в Латвию. На этот раз, после двух выступлений в Цесисе, 6 августа он выступит в Лиепае, 7-го в Юрмале, 9-го в Рое, 10-го в Елгаве, а 12-го - в Даугавпилсе. 

"Максим Галкин - не просто артист, он - жанр, - написано в описании к мероприятию. - Максима можно сравнить только с ним самим, потому что выступление каждого артиста уникально. Он точно знает, чего хочет зритель, и всегда доносит это тонко и умело. Его шутки всегда актуальны, а общение с аудиторией напоминает задушевную беседу со старыми друзьями".

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Фото: скриншот

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