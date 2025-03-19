СМИ: Великобритания отказывается выполнить требование Путина приостановить поддержку Украине во время перемирия

"Мы всегда продолжим военную поддержку Украины. Это касается всех сценариев", - заявил журналистам представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, отвечая на вопрос, может ли Лондон согласиться с требованиями России прекратить поставки военной помощи.

Согласно сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп и Путин во вторник в ходе полуторачасового телефонного разговора договорились о частичном прекращении огня продолжительностью 30 дней в начатой Москвой войне против Украины, которая будет распространяться на объекты энергетики и инфраструктуры.

Кремль утверждал, что Путин отдал армии немедленное распоряжение приостановить на 30 дней атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Но в ночь на среду Россия продолжила наносить удары по Украине ракетами и летательными роботами.

Вместе с тем, согласно распространенному Кремлем заявлению, диктатор настаивал, что война может быть прекращена только в том случае, если Запад остановит военную помощь и доставку разведывательных данных на Украину. Путин в качестве предпосылки для широкого прекращения огня также выдвинул требование не допустить перевооружения Украины и остановить обязательную мобилизацию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!