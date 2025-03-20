Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас изменила свою оценку целей, которые преследуют союзники, оказывая помощь Украине, сообщает Rus.Postimees.
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Кая Каллас после сообщений, что ею недовольны коллеги в ЕС, сменила риторику
Глава Европейской дипломатии Кая Каллас провела переговоры с министром иностранных дел и министром обороны Великобритании. По итогам встреч верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности опубликовала несколько фотографий.