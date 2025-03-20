Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра Вучевича

Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича, сообщила в среду, 19 марта, государственная телерадиокомпания РТС. Теперь, чтобы избежать досрочных выборов, новый премьер и правительство должны быть назначены в течение следующих 30 дней, то есть до полуночи 18 апреля.

По словам спикера Народной скупщины Сербии Аны Брнабич, дальнейшие соответствующие шаги лежат в ответственности президента страны Александара Вучича, именно он должен предложить новую кандидатуру на пост премьер-министра.

Отставка на фоне протестов в Сербии

Вучевич объявил о своей отставке в конце января после того, как группа громил, связанная с правящей Сербской прогрессивной партией (SNS), напала на студентов-активистов в сербском городе Нови-Сад. В этом городе в ноябре 2024 года при обрушении бетонного навеса на вокзале погибли 15 человек, после чего по всей стране начались массовые протесты.

Как полагают некоторые наблюдатели, то, что сербскому парламенту потребовалось семь недель для утверждения отставки премьер-министра, говорит о том, что Вучич хотел выиграть время и оттянуть принятие решения, формировать ли новое правительство или проводить новые парламентские выборы, передает агентство dpa.

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