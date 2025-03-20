В Китае казнены четверо граждан Канады

"Мы решительно осуждаем казни, которые действительно имели место в отношении канадцев в Китае", - сказала Жоли журналистам в Оттаве.

По словам министра, детали обсуждать нельзя, принимая во внимание просьбы семей о конфиденциальности.

Китай выступил в защиту казней в заявлении канадской газете Globe and Mail, заявив, что эти канадцы были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

"Связанное с наркотиками преступление - тяжкое преступление, которое во всем мире признано как чрезвычайно вредное для общества", - говорится в заявлении посольства Китая этой газете.

"Китай всегда применяет суровые наказания за преступления, связанные с наркотиками, и придерживается политики "нулевой терпимости" к проблеме наркотиков", - говорится в сообщении.

Жоли отметила, что она и бывший премьер Джастин Трюдо просили Китай смягчить канадцам приговоры.

Китай классифицирует статистику смертных казней как государственную тайну, однако Amnesty International и другие правозащитные организации считают, что в Китае ежегодно казнят тысячи людей.

В последние годы отношения Пекина и Оттавы были напряжены.

Арест Мэн Ваньчжоу, финансового директора китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei, в Ванкувере по запросу властей США в декабре 2018 года и ответ Китая в виде задержания двух граждан Канады и предъявления им обвинений в шпионаже серьезно подорвали отношения между двумя странами.

Дальнейшую напряженность вызвали обвинения во вмешательстве Китая в канадские выборы в 2019 и 2021 годах, которые Пекин отрицает.

В 2023 году Канада выслала китайского дипломата, обвинив его в преследовании канадского оппозиционного парламентария, который резко критиковал правящую Коммунистическую партию Китая.

Оттава также резко критиковала репрессии со стороны сил безопасности Гонконга и жестокое обращение Китая с уйгурами.

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