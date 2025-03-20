"У нас есть огромные технические знания в Соединенных Штатах, чтобы управлять этими электростанциями. Я не думаю, что нам для этого нужна армия", - отметил министр.

Он также сказал, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио уже работают над тем, чтобы положить конец войне в Украине, и добавил, что если бы для этого потребовалось управление США на украинских АЭС, это можно было бы осуществить.

Как отметил Райт, если участие США в управлении украинскими атомными электростанциями помогло бы положить конец войне, это можно сделать без проблем.

При этом он подчеркнул, что перенятие АЭС Украины сейчас не обсуждается.

Как уже сообщалось, президенты Украины и США в среду провели телефонный разговор после того, как Дональд Трамп накануне поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. И Трамп, и Владимир Зеленский назвали разговор хорошим.

Белый дом после беседы заявил, что Трамп предложил Зеленскому, чтобы США переняли у себя украинские электростанции для обеспечения безопасности этих критически важных объектов.

Трамп сказал Зеленскому, что США могут быть очень полезны со своим опытом в сфере коммунальных и электроуслуг, говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

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