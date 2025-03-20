На прошедших выходных сотрудники Госполиции в волости Сакстагала Резекненского края заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, водитель которого совершал подозрительные маневры, и приняли решение проверить его. Выяснилось, что мужчина сел за руль автомобиля в опьянении 1,83 промилле.
Видео ⟩ В Резекненском крае пьяный водитель пытался убежать от полиции. Стражи порядка пустили в ход оружие
14 марта в 23:47 сотрудники полиции, выполняя служебные обязанности, заметили автомобиль, который совершал подозрительные маневры, двигаясь по лесу недалеко от автодороги А12.
Стражи порядка приняли решение проверить транспортное средство и направились на упомянутую лесную дорогу, где констатировали, что на ней находится Mitsubishi Pajero. Когда экипаж полиции приблизился к автомобилю, водитель резко начал движение и попытался скрыться.
Стражи порядка включили спецсигналы служебного автомобиля, приказали водителю остановиться, но тот грубо проигнорировал законное требование сотрудников Государственной полиции и начал бегство. Стражи порядка пустились в погоню и неоднократно просили водителя остановиться, но тот продолжал убегать.
Учитывая, что водитель продолжал выезжать с лесной дороги на главную государственную автомагистраль A12, грубо игнорировал неоднократные просьбы полицейских остановиться и своими действиями только увеличивал риск для других участников дорожного движения и их безопасности, а также для себя, полицейские приняли решение применить табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить автомобиль.
После двух предупредительных выстрелов в воздух водитель по-прежнему не реагировал, поэтому сотрудники правоохранительных органов произвели два прицельных выстрела по заднему колесу автомобиля. Мгновением позже автомобиль был остановлен, а мужчина - задержан.
При задержании мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили на заднем стекле автомобиля наклейки с гербом Российской Федерации, а также наклейку с пятиконечной звездой, обмотанной георгиевской лентой, что свидетельствует об использовании в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления.
Также в ходе погони сотрудники правоохранительных органов констатировали, что на автомобиле не были установлен требуемый государственный регистрационный знак. Всего в отношении мужчины возбуждено пять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов констатировали, что водитель не зарегистрировал автомобиль в установленном порядке и не прикрепил регистрационный знак, нарушив тем самым первый и второй пункты статьи 9 и первый и третий пункты статьи 72 Закона о дорожном движении.
Кроме того, был начат административный процесс за невыполнение повторного или неоднократного требования лица, уполномоченного на проверку документов у водителя, об остановке транспортного средства (за побег).
Мужчина также нарушил статью 13.1 Закона об административных правонарушениях, а именно за использование в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления. Мужчина также не выполнил требования дорожного знака №1. 207, а именно: "Запрещается продолжать движение без остановки".
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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