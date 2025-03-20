Видео В Резекненском крае пьяный водитель пытался убежать от полиции. Стражи порядка пустили в ход оружие

При задержании мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили на заднем стекле автомобиля наклейки с гербом Российской Федерации, а также наклейку с пятиконечной звездой, обмотанной георгиевской лентой, что свидетельствует об использовании в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления.

Также в ходе погони сотрудники правоохранительных органов констатировали, что на автомобиле не были установлен требуемый государственный регистрационный знак. Всего в отношении мужчины возбуждено пять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов констатировали, что водитель не зарегистрировал автомобиль в установленном порядке и не прикрепил регистрационный знак, нарушив тем самым первый и второй пункты статьи 9 и первый и третий пункты статьи 72 Закона о дорожном движении.

Кроме того, был начат административный процесс за невыполнение повторного или неоднократного требования лица, уполномоченного на проверку документов у водителя, об остановке транспортного средства (за побег).

Мужчина также нарушил статью 13.1 Закона об административных правонарушениях, а именно за использование в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления. Мужчина также не выполнил требования дорожного знака №1. 207, а именно: "Запрещается продолжать движение без остановки".

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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